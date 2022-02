Pura emoción: Nahuel Pennisi presentó en un tierno video a su hija Alma

El cantante Nahuel Pennisi fue papá por segunda vez y presentó en un emotivo video a su hija Alma, donde le habla a la beba: «Estás en este mundo mi amor, con papá».

“Hoy es un día muy especial para mi. La verdad es que en este mes me pasaron tantas cosas que no puedo creer (…) Y hoy, lo más importante, llegué de Cosquín y nació mi hija Alma. Me estuvo esperando. Estoy muy emocionado y agradecido. Viva la música y la familia”, dijo Pennisi en un video que compartió en Instagram.

Mientras que en otras imágenes se lo pueden ver cargando y hablándole a la recién nacida: “Hola Almita mi vida, estás en este mundo mi amor, con papá”. Es el segundo hijo que Pennisi tiene junto a su pareja y mánager, Mayra Deleo.

El cantante, guitarrista y compositor, de 31 años, obtuvo en la noche del domingo el premio Consagración del 62do. Festival Nacional de Folclore de Cosquín en reconocimiento a su actuación del pasado martes que fue la de mayor convocatoria del tradicional encuentro.

De este modo, hizo doblete en la temporada folclórica y festivalera de verano, ya que también venía de ser consagrado en la 56ta. edición de Jesús María.