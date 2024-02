Qué advertencia le hizo Oriana Sabatini a Paulo Dybala en caso de que no se casaran

Ya pasaron tres meses desde que el Paulo Dybala se arrodilló y le pidió casamiento a Oriana Sabatini. Hoy en medio de una entrevista, Catherine Fulop habló sobre la boda de su hija, y expuso qué le dijo al futbolista si no se casaban.

Catherine destacó que la boda será el 20 de julio en la Ciudad de Buenos Aires. La misma es organizada por Claudia (Villafañe). «Como Ori no se puede hacer el vestido acá, escogió a Dolce & Gabbana como diseñador», dijo y agregó que «habrá cambios» y será una «boda clásica».

La actriz admitió que «ya le había dado de baja» al casamiento y se llevó una gran sorpresa cuando la llamaron desde Roma:» dije ‘¿¡qué!? ¡Mentira!’”.

«Él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no me voy a casar nunca’. ‘Yo no me caso’”, descató.

Luego la conductora venezolana reveló lo que su hija le advirtió a Dybala: «‘no te casás y yo no voy a tener hijos. No vamos a tener hijos si no nos casamos’”