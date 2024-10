Qué dijo Alejandro Fantino del flojo debut de su reality y de la denuncia a Mirtha Legrand

Alejandro Fantino volvió a la televisión con un reality en el prime time de eltrece. Se trata de Por amor o por dinero, un formato que ya hizo fuera del país y en el que parejas ponen a prueba su relación.

¿Cuál es la estrategia de El trece para levantar el rating?

A muy pocos días del debut y con números de rating que preocuparon a eltrece, tomaron la determinación de cambiar de horario el programa. Irá a las 23:15 y volverán a apostar para el horario central a los ciclos de Guido Kaczka, que funciona mejor.

“El inicio es duro, teníamos otra expectativa, en el canal, en Kuarzo (la productora). Todos teníamos otra expectativa. En esto no hay que mentir ni caretear ni decir cosas que no son. Era tan grande todo lo que se había armado, creo que no menos de 150 personas hay laburando, pero no acompaña el número”, aseguró el conductor..

«En la tele abierta estas son las reglas, yo ya las entendí, las aprendí y si no te gusta, bueno, te la tenés que fumar. El número manda, si medís bien, está bien, si medís mal, está mal. El cambio de horario me parece que es correcto», opinó Fantino en LAM.

«Mi televidente me mira tarde, mis programas siempre fueron tarde, hay como otro tono ahí. Por ahí tenemos menos competencia, no está Bake Off que arrancó fuertísimo», continuó y luego aclaró que lo pautado era hacer dos meses y medio de aire ya que el 20 de diciembre tiene que estar en Uruguay por un nuevo trabajo que lo espera allí para el verano. «Creo que va a terminar como tiene que terminar, a mediados de diciembre».

Sobre el ciclo de cocina que conduce Wanda Nara por Telefe, Fantino opinó que «está bien que Telefe haya salido con Bake Off, reaccionaron poniendo un tanque y les fue bárbaro».

Su juicio conta Mirtha Legrand y Nacho Viale

Fantino también habló de la acción judicial que inició en 2018 contra Mirtha Legrand y Nacho Viale por haberlo involucrado en una causa de pedofilia en una mesa del programa. «Es un juicio civil que se inició en el 2018, que yo energéticamente me desligué. No sabía como seguía, eso lo siguió el equipo jurídico. Si gano no me pienso quedar mi plata, irá al hogar de ancianos de mi pueblo. Hubo una mediación y después solté para ve tdo lo lindo de mi vida. Soltar tiene que ver con una cuestión de salud mental».