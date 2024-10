Alejandro Fantino denunció a Mirtha Legrand y a Nacho Viale por mencionarlo en un programa 

«Esta es la noticia del día, porque Alejandro Fantino, ex conductor de este canal, amigo, denuncia nada más y nada menos que a Mirtha Legrand y a Nacho Viale. Vamos a recordar ese programa en el que invitaron a Natacha Jaitt», comenzó a contar Pamela David en Desayuno Americano.

El programa en el que Mirtha Legrand y Nacho Viale mencionaron a Alejandro Fantino por la causa de Natacha Jaitt

El periodista Gustavo Grabia, panelista de Desayuno Americano, había estado en la mesa de Mirtha ese mismo día: «La causa judicial comenzó cuando en el programa de Mirtha estaba invitada Natacha Jaitt, yo también estaba. Era el momento en el que había explotado la causa de abusos de chicos de las inferiores de Independiente. Natacha Jaitt empezó a hablar sobre famosos que supuestamente, ella no lo daba como supuestos, participaban de actos de pedofilia».

«Ella dio nombres. Yo me di cuenta tarde, porque ella hablaba y miraba para el costado. Yo después me di cuenta de que había una persona que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia, que estaba detrás de cámara. Ella empezó a dar nombres y a mí me dio la sensación que era una operación política», agregó Grabia.

«Cuando fue a la Justicia dos días después para ratificar todos los nombres que había dado en la mesa de Mirtha, se rectificó absolutamente. Fantino denuncia a Viale, Mirtha Legrand y a Natacha Jaitt que quedó afuera de la denuncia porque falleció, por las cosas que ella dijo sobre él en ese programa», explicó el periodista.