Qué dijo Ángel de Brito del supuesto romance entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

El conductor de LAM, Ángel de Brito, se sometió a distintas preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y sorpresivamente fue consultado por el supuesto romance que hubo entre el expresidente Alberto Fernández y la periodista Viviana Canosa. El animador, como no podía ser de otra manera, dio su opinión respecto a este rumor.

Ángel de Brito, Alberto Fernández y Viviana Canosa

«¿Qué hay de cierto que Viviana Canosa andaba con Alberto Fernández?», fue la consulta que le hicieron al conductor Ángel de Brito en una caja de preguntas y respuestas de su red social Instagram.

En ese contexto, el periodista de América reveló que estaba al tanto de esa versión, pero jamás lo conversó con su excompañera. «Nunca le pregunté pero si hubiera pasado, no creo que lo diga ahora«, disparó.

El rumor de romance entre Viviana Canosa y Alberto Fernández circula hace tiempo en las redes sociales. Sin dudas volvió a cobrar relevancia luego del polémico video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial, recordó Primicias Ya en su portal web.

Beto Casella y la Negra Vernaci, enfrentados por Tamara Pettinato

Tamara Petinatto se vio envuelta en un escándalo tras difundirse tres vídeos de ella en la Casa Rosada, grabados por el expresidente Alberto Fernández, donde tienen conversaciones intimas. En un confuso episodio marcado por acusaciones mutuas entre Beto Casella y Petinatto, la panelista dejó Bendita TV. Ante esto, la locutora Elizabeth «Negra» Vernanci defendió a su amiga y Casella salió enfurecido a hablar del tema.

“Es una mina de civil que está haciendo algo que puede gustar o no pero dedicarle 24/7 con ‘pseudo preocupación’, diciendo ‘la estamos cuidando’. No. Mentira que la estás cuidando. Cuidar es otra cosa” arremetió directamente contra Casella, quien aseguró que no despidió a Petinatto, sino que le pidió que se tomara unos días «para cuidarla».

«Ya me colmé. En El Diario de Mariana, que la quiero mucho; Vernaci opinó, Trebucq, todos. A partir de este momento, suspendo notas, móviles, visitas a piso y tema varios» dijo Beto. «Se suspenden todos los temas: Tamara Pettinato, Yuyito con el presidente, cómo veo la nueva gestión de Gallardo. No hablo de nada. No me molesten por 20 días. Déjenme tranquilo” pidió Casella.