Alberto Fernández y Tamara Pettinato: salió a la luz un nuevo video y es desde el sillón de Rivadavia

En las últimas horas, salió a la luz un nuevo video del expresidente Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato, en el marco de la denuncia que Fabiola Yañez le hizo al expresidente. Se trataría de una tercera parte de los videos que se filtraron anteriormente.

Se filtró un tercer video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández

En este nuevo material se ve a Tamara sentada en el sillón de Rivadavia. La filmación, a la que accedió el sitio de noticias Infobae, corresponde al mismo encuentro en Casa Rosada que trascendió días atrás, el cual también quedó registrado en una grabación donde se la ve a la periodista tomando cerveza en el despacho presidencial.

El nuevo video de aquel día, en enero de 2023, dura pocos segundos y se puede ver una conversación entre ambos donde mantienen el mismo tono que en el video anterior. “Ahora tenés que decírmelo”, se escucha que le dice Alberto Fernández al comienzo.

“Te amo mucho, te amo”, le responde Pettinato sentada detrás del escritorio del ex jefe de Estado. “¿Estás segura?”, le pregunta Fernández.

La conductora le vuelve a contestar en tono de broma: “Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, insiste Alberto Fernández en la grabación mientras registra el momento con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, concluye Tamara Pettinato.

El descargo de Tamara Pettinato

Este jueves, la periodista había decidido hablar en vivo después de la difusión de los primeros videos junto al expresidente de la Nación. Si bien ella ya se había expresado al respecto en sus propias redes sociales, hacia el final de la semana se presentó en su programa de streaming en Blender e hizo su descargo.

“Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y que salí escondida en un bául. Que cobré 4500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 que conté una anécdota muy linda era él, que tengo varios contratos

Con información de Infobae