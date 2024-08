Alejandra Maglietti habló sobre su reacción al video de Tamara Pettinato y el cruce con Beto Casella

La panelista y periodista, Alejandra Maglietti habló sobre su relación con Tamara Pettinato tras el conflicto con Beto Casella que surgió luego de que se revelara el polémico video que involucra al expresidente Alberto Fernández.

En medio de la relación tensa que creció entre Beto Casella y Tamara Pettinato, la periodista fue contundente al referirse al tema.

En un móvil con Mañanísima, el programa de El Trece conducido por Carmen Barbieri, Maglietti expresó: «Es imposible que lo que pasó no te afecte humanamente, pero poco a poco las cosas se están acomodando. Verlo a Beto así, a mi me duele». Con esto se refirió al descargo del conductor por la decisión que tomó Tamara Pettinato ante la polémica que surgió por sus videos con Alberto Fernández.

La reacción de Alejandra Maglietti al polémico video de Tamara Pettinato y Albero Fernández

La periodista y excompañera de Tamara, resaltó que la relación entra ambas era «muy buena». «Tamara es muy buena compañera. A los dos días de pasar lo que pasó, le mandé un mensaje. No la quise atosigar ese día», contó.

Luego la panelista recordó que cuando se reveló el primer video nadie en el programa podía creer lo que estaba pasando. «Fue un momento en el cual no sabíamos nada. Vimos el video en vivo, fue un momento de sorpresa», indicó.

Finalmente Maglietti se refirió al enojo de Tamara Pettinato con todo el equipo de Bendita y dijo: «Tenía una buena relación, la apoyé. Pero siento que mi opinión, en este caso, no le importa a nadie».