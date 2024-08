Los chats de Alberto Fernández a Fabiola Yañez: «Mi consejo es que hables lo menos posible»

En medio del escándalo por violencia de género, aparecieron nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez del 28 de junio de 2024. Ese día, Yañez asistió a una audiencia con el juez Julián Ercolini, encargado del caso por desmanejo de seguros. En los mensajes, Fernández le dice a Yañez: «Mi consejo es que hables lo menos posible».

Durante la audiencia, el juez le preguntó a Yañez si estaba dispuesta a presentar una denuncia, dado el hallazgo de pruebas que indicaban violencia de género por parte de Fernández.

Según el medio Infobae, a pesar de las pruebas encontradas, Yañez decidió no proceder con la denuncia y se comunicó con Fernández a través de WhatsApp. En el inicio de la conversación, Yañez le advirtió al exmandatario sobre la gravedad de la situación: «Necesito que atiendas a FIORIBELLO. Es muy grave el tema».

Tras una llamada de 10 minutos, Fernández respondió con un mensaje de arrepentimiento: «Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande».

Chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: «Lamento todo»

A lo largo del día, Fernández continuó expresando su arrepentimiento y su deseo de que la situación no se hiciera pública. Cerca de las 16 horas, Yañez tranquilizó a Fernández, asegurándole que seguiría sus indicaciones: «Ya hablé con Juan Pablo, quédate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer». Fernández respondió con una disculpa más: «Lamento todo, créeme».

Más tarde, alrededor de las 19 horas, Fernández reiteró su arrepentimiento: «Créeme que lamento enormemente todo. No hubiera querido nunca pasar por esto. Me viene internet por momentos. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia».

Finalmente, Yañez desistió de presentar una denuncia formal, y el juez Ercolini archivó el legajo que contenía las pruebas de violencia de género. Sin embargo, la situación continuó desarrollándose de manera compleja.

Fernández acusó a Yañez de violación de secretos por la difusión de los videos en la Casa Rosada

Fernández, quien está imputado por lesiones graves, denunció a Yañez por «violación de secreto y su difusión», alegando que la ex primera dama accedió y divulgó de manera ilegítima su nube de Google.

Fernández argumenta que la difusión de los videos y mensajes es parte de una campaña de desprestigio que no solo lo afecta a él, sino también a su familia y a otras personas.

«Es malicioso y evidente que se ha lanzado una campaña de desprestigio sobre mi persona haciendo correr versiones falsas que me dañan, afectan también a mis hijos, hermanos y a terceras personas», sostuvo Alberto.