Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Jonatan Viale: La intimidad de una pelea millonaria

La farándula está sorprendida porque Marcelo Tinelli, conductor de Bailando 2023, decidió demandar a Jonatan Viale, su colega de LN+, tras las fuertes críticas que le hizo el periodista días atrás. La cifra del reclamo judicial alcanzaría los 60 millones de pesos, según contó Ángel de Brito.

Si bien la noticia llamó la atención dentro del mundo del espectáculo, en LAM – por América – señalaron que la interna entre los conductores es una historia «que viene de mucho antes, no es de ahora». «Cuestiones del pasado, de una relación y un pedido de favores» contó Marcela Feudale sobre las diferencias entre Tinelli y Viale.

«Aparentemente le habría pedido que le comprara el departamento a un valor que no valía, Jonatan Viale a Marcelo, y Marcelo le dijo que no» reveló la locutora, compañera del conductor de Bailando 2023 por más de veinte años en la pantalla.

El departamento en cuestión se encontraría en Le Parc, por el que «Jony (Viale) le pidió a Marcelo (Tinelli) que le compre el departamento a su padre, de Mauro (Viale), y Marcelo no se lo compró. A partir de ahí, empezó a matarlo» indicó Ángel de Brito.

«Jony le habría ofrecido a Marcelo que le compre el departamento de Mauro por 2 millones de dólares. Marcelo decidió que ese precio no quería pagar y no se lo compró. Lo que dice Tinelli es que Jony le empezó a pegar en sus columnas a partir de ahí» profundizó en detalles el conductor de América.

Finalmente, Marcela Feudale agregó: «Hace unos años, Mauro se había enojado con Marcelo cuando hubo un período largo que nosotros no volvíamos al aire, si no me equivoco fue en el 2001. Se le hizo una broma muy grande en la puerta de Ideas el Sur, que salíamos todos y hablábamos mal de Marcelo. Y Mauro se enojó mucho, en ese momento, con Marcelo» concluyó la «angelita».

El curioso tuit de Esmeralda Mitre, apoyando a Marcelo Tinelli

En medio del escándalo entre Marcelo Tinelli y Jony Viale, Esmeralda Mitre hizo una curiosa declaración en X que se viralizó de inmediato. Es que la accionista de La Nación indicó que «mi total solidarizacion con Tinelli. Como accionista del diario La Nación intimo al presidente del Directorio Julio Saguier que no avale a Jonatan Viale».

Mi total solidarizacion con @cuervotinelli . Cómo accionista del diario @LANACION intimo al presidente del Directorio Julio Saguier,que NO AVALE a @JonatanViale Deben indemnizar a Tinelli, y familia.debe haber una rectificación.

Lo voy a repetir1000 veces: deben cumplir… — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) November 26, 2023

«Deben indeminzar a Tinelli y familia. Debe haber una rectificación. Lo voy a repetir mil veces: deben cumplir…» agregó Mitre, que generó gran repercusión al utilizar la palabra «solidarización» en la elaboración de su idea.