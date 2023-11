Así fue el polémico editorial de Jonatan Viale por el que Marcelo Tinelli lo lleva ante la Justicia

Marcelo Tinelli indicó que no perdonará a Jonatan Viale por sus polémicos dichos.-

Marcelo Tinelli lleva ante la Justicia a Jonatan Viale, tras las fuertes críticas que le hizo el conductor de LN+ e involucrarlo en supuestos acuerdos de narcotráfico y negocios clandestinos con Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora envuelto en un escándalo tras surgir fotos de él en un yate de lujo en las costas de Marbella junto a la modelo Sofía Clérici.

El conductor del Bailando 2023 tomó la decisión y demanda una recomposición de 60 millones de pesos, sin posibilidad de que haya una mediación entre ambos, ya que si bien hubo una instancia de estas características Tinelli no se presentó y decidió seguir por la vía judicial.

Se conoció que, en caso de ganar el juicio a Jony Viale, Marcelo Tinelli donará el importante monto a la Fundación Garrahan, de la que él es padrino, tras el enojo del conductor por la vinculación de su colega con negocios espúreos con Martín Insaurralde, vinculados a la intendencia de Lomas de Zamora.

Además, Tinelli va contra el canal LN+ por considerar que también tiene parte de responsabilidad en lo dicho por parte de Viale en la editorial denominada «Bandido», que el periodista emitió al aire el pasado 2 de octubre a poco de conocerse el escándalo de Insaurralde y Clerici.

Según informó Carlos Monti en «Desayuno Americano», Jony Viale habría intentado acercar las partes llamando a Tinelli, quien le dijo que «no tiene nada que hablar» con él, por lo que seguirá el camino de la justicia civil.

Marcelo Tinelli y Jonatan Viale, enfrentados por una vieja pelea económica

Si bien la demanda de Marcelo Tinelli a Jonatan Viale llamó la atención dentro del mundo del espectáculo, en LAM – por América – señalaron que la interna entre los conductores es una historia «que viene de mucho antes, no es de ahora». «Cuestiones del pasado, de una relación y un pedido de favores» contó Marcela Feudale sobre las diferencias entre Tinelli y Viale.

«Aparentemente le habría pedido que le comprara el departamento a un valor que no valía, Jonatan Viale a Marcelo, y Marcelo le dijo que no» reveló la locutora, compañera del conductor de Bailando 2023 por más de veinte años en la pantalla.

El departamento en cuestión se encontraría en Le Parc, por el que «Jony (Viale) le pidió a Marcelo (Tinelli) que le compre el departamento a su padre, de Mauro (Viale), y Marcelo no se lo compró. A partir de ahí, empezó a matarlo» indicó Ángel de Brito.

«Jony le habría ofrecido a Marcelo que le compre el departamento de Mauro por 2 millones de dólares. Marcelo decidió que ese precio no quería pagar y no se lo compró. Lo que dice Tinelli es que Jony le empezó a pegar en sus columnas a partir de ahí» profundizó en detalles el conductor de América.

Finalmente, Marcela Feudale agregó: «Hace unos años, Mauro se había enojado con Marcelo cuando hubo un período largo que nosotros no volvíamos al aire, si no me equivoco fue en el 2001. Se le hizo una broma muy grande en la puerta de Ideas el Sur, que salíamos todos y hablábamos mal de Marcelo. Y Mauro se enojó mucho, en ese momento, con Marcelo» concluyó la «angelita».