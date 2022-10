Reapareció Viviana Canosa: qué dijo acerca de sumarse con Milei y sobre su futuro laboral

La periodista y conductora Viviana Canosa, reapareció en televisión luego de su abrupta salida de los medios. Habló de su futuro laboral y si planea involucrarse en política. Incluso se refirió si se sumaría al equipo de Javier Milei.

Durante la entrevista, Canosa definió al ministro de Economía, Sergio Massa, como el “manos de tijera”: “Es el que recorta todo. Recorta la libertad de expresión, los subsidios a la gente con discapacidad, que recorta la clase media, la educación”, opinó.

Sostuvo que los que gobiernan «son personas que no tienen empatía. Se llenan la boca hablando de los pobres y no los quieren, los usan y los reproducen”.

“La vida es pura incertidumbre y lo que estamos viviendo ahora es de un vacío. No sabés qué hacer, hacia donde vamos. Ellos no lo saben. Todos están tratando de rascar más de la olla y no hay más. ¿Cómo se deben sentir? Si la gente está infeliz”, expresó durante una nota en W Ver y Rever (TN).

También tuvo duras palabras para los referentes de Juntos por el Cambio. Manifestó que andan «discutiendo sobre sus egos» aunque opinó que en las próximas elecciones «Macri, Bullrich, el que venga va a ganar por paliza”.

Viviana Canosa tuvo también un encuentro en la emisión con Javier Milei. a quien saludó afectuosamente. “La esperamos con los brazos abiertos”, le dijo el referente del Partido Libertario. “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”, le respondió la periodista sobre las posibilidades de involucrarse.

En otro tramo se refirió a su futuro laboral, luego de su renuncia en A24. “Yo perdí, me fui del aire. No me arrepentí ni loca de haberme ido, fue una decisión que tomé desde mis entrañas”, manifestó y agregó:

“Yo me fui y les agradecí a todos porque hasta ese día fui muy feliz. Me censuraron y me fui, hasta ese día fui libre”.