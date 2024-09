«Redactate» o «retractate» La insólita discusión familiar que se volvió viral

Lo que inicialmente parecía ser solo un juego de Uno para esta familia se convirtió en un video viral lleno de risas, gracias a la confusión inesperada de una joven al intentar hacer que su abuela le pidiera disculpas vaya uno a saber por qué.

🤳🏻📽️ Una discusión en una mesa familiar fue furor en las redes a lo largo de la semana, ya que una joven sostenía que la palabra "retráctate" se decía "redáctate". pic.twitter.com/YIBhNVgScQ — MDZ Online (@mdzol) September 2, 2024

«¡Redactate, que te redactes! ¡Que te arrepientas de lo que estás diciendo!», exclamó la adolescente a su abuela, quien no entendía el reclamo. Entre risas, el padre y la abuela corrigieron a la joven, explicándole que «redactar», en realidad, significa «escribir». Así empezó este video de TikTok, acompañado por el título «Pov: ¿a qué va a la escuela?», que al llegar a X se volvió viral.

«¡Andá a la escuela!», le respondió el papá, quien luego le aclaró que la forma correcta es “retractate”, lo que no parecía convencer a la joven, quien argumentaba que le “sonaba raro”. Entre el “retratate” de la abuela y un «retractacte» de otra de las mujeres presentes, el padre parecía no dar crédito al mar de errores que estaba escuchando, y no paraba de reírse.

«Después me dicen a mí que soy la loca«, se quejó la joven, insistiendo en que se «redacten» con ella. «Redactar es escribir, hija», explicó el papá para terminar de convencerla antes de continuar con el juego. Las redes sociales, con su habitual mezcla de crueldad y humor, vieron a muchos criticando a la chica, mientras que otros disfrutaron de la anécdota como una historia divertida e inocente.

La divertida respuesta que tuvo un nene de Paraguay

Un divertido y tierno video se hizo viral en las redes sociales. En un canal paraguayo de streaming entrevistaban a un niño y le hicieron una típica pregunta: “¿Y vos qué querés ser cuando seas grande?”. De manera natural, suelta y rápida, el niño paraguayo respondió: “Yo quiero ser argentino”.

Esto desató las carcajadas en el programa de Streaming y luego el periodista del canal comentó: “Excelente. Y yo te voy a decir una cosa, Gabo, ¿vos quéres ser argentino? Vos sos argentino, y ¿sabés por qué? Porque el argentino nace donde quiere”, le contestó el condcutor. Luego agregó: “Ahora yo te bautizo como argentino. Ya sos argentino”.

Con información de NA