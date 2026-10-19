El episodio de violencia que Valentín Yankelevich no contó en su entrevista y figura en la Justicia

Se conoció un episodio decisivo del expediente judicial que involucra a Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, y a su padre, el productor técnico Darío Giordano.

La periodista Tatiana Schapiro, responsable de la entrevista en la que el joven de 23 años relató por primera vez los maltratos sufridos tras la muerte de Romina Yan, expuso en la mesa televisiva de La Noche de Mirtha una escena traumática que el protagonista prefirió omitir en el reportaje grabado, pero que consta en las testimoniales de los tribunales de familia.

Un violento altercado físico en la vía pública protagonizado por el progenitor frente a las puertas del establecimiento escolar, precisamente en momentos en que su abuela, Cris Morena, se disponía a retirar a los niños fue el episodio que derivó en el quiebre irreversible que promovió la intervención judicial y en la posterior custodia concedida a Gustavo Yankelevich.

El episodio en la puerta del colegio que no salió en la nota de Valentín Yankelevich sobre Darío Giordano

La reconstrucción del hecho fue aportada por la cronista durante la emisión conducida por Juana Viale, confirmando que la foja probatoria contiene situaciones de agresión directa que no llegaron a la pantalla:

«Hay un episodio que a mí me impactó, que no me lo relata a mí Valentín en la nota, pero está en ambas testimoniales, de Valentín y Franco; es a la salida del colegio, un día que Cris Morena lo va a buscar, cómo Darío lo golpea y lo arrastra en la vía pública», narró la comunicadora, contextualizando el nivel de hostilidad que rodeaba los intentos de contacto entre los abuelos maternos y los niños.

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo de eltrece, aquel incidente operó como el detonante definitivo para que el núcleo familiar abandonara las instancias de mediación privada y acudiera con patrocinio letrado ante los juzgados competentes:

«A partir de ese día las cosas cambian por completo«, remarcó Schapiro, vinculando ese suceso visible con la determinación de los magistrados de ordenar medidas de protección inmediatas y comenzar a evaluar la idoneidad parental dentro de la vivienda familiar.

El expediente en la Justicia, la custodia para Gustavo Yankelevich y el presente de Valentín Yankelevich

Aquel escenario de confrontación en las inmediaciones escolares aceleró el trámite procesal mediante el cual los hijos mayores de Romina Yan fueron reubicados bajo el amparo directo de su abuelo materno, alejándolos del clima de tensión doméstica que describieron en sede judicial:

«Fue un proceso legal extenso y monitoreado, donde Valentín y Franco encontraron una nueva cotidianidad lejos de los episodios denunciados, mientras su hermana menor Azul permaneció bajo otro régimen al constatarse que no sufría ese mismo trato«, recordaron en la mesa de debate, subrayando la complejidad del cuadro familiar abordado por los peritos del juzgado.

A más de una década de aquellos sucesos, y tras haber guardado silencio hasta que todos los hermanos completaran la etapa escolar, el testimonio público de Valentín Yankelevich reconfiguró la mirada social sobre los años posteriores a la partida de la actriz.