Roberto Castillo, novio de Cinthia Fernández, hizo un contundente descargo tras la difusión de videos violentos

Una nueva controversia surgió recientemente en el mundo del espectáculo, aunque con una fuerte bajada de línea social ya que el abogado Roberto Castillo, actual novio de Cinthia Fernández, transita un conflicto con su ex pareja Daniela Vera Fontana y, tras la publicación de videos violentos, el letrado intenta recuperar el vínculo con sus hijas.

Roberto Castillo:“¿Quieren mi reputación?

Tras brindar una extraña defensa y acusar de “mentirosa” a quien sostuvo que le había levantado la mano, Castillo compartió un escrito en sus redes sociales: “¿Quieren mi reputación? ¿Quieren humillarme? ¿Quieren mentir para que se me cierren puertas? ¿Quieren que la gente no me contrate? Los dejo que lo hagan si es por mis tres hijas”.

“Pero si lo que quieren es que entregue mi vínculo con los amores de mi vida, eso no. En esa pelea se me va a ir la vida” ,continuó el abogado y añadió: “Y a las aves de rapiña que promueven una guerra, recuerden que yo estuve inmóvil por mis bebés, ustedes nunca me ganaron, pero me cansaron. Y también por ella me voy a ocupar de ustedes. Mi reputación son los ojos con los que me miran mis hijas, y no sus falsas acusaciones”.

Ante esto, Fernández compartió una imagen de la pareja y escribió: “Siempre la verdad triunfa. Que hoy puedas desahogar todo lo que viviste, aceptar errores y liberarte. Siempre con honestidad y verdad. No hay otro camino. Te amo. Cinthia”.

En las imágenes que trascendieron recientemente de Castillo con Vera Fontana, muestra al letrado muy violento dentro de su auto. La escena comienza con una discusión de tránsito. «Sos boludo, ¿sos pelotudo o te hacés?, mogólico, bajá el vidrio, idiota», le gritó Castillo al otro conductor, mientras que Daniela intentó hacer que se calmara: «Pará, mi amor, vas a a chocar, por favor».