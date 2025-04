Emily Ceco desvinculó a Roberto Castillo de su caso, tras la difusión de sus videos contra Daniela Fontana

Emily Ceco, ex participante de Love is Blind Argentina, continúa a la espera del juicio contra su ex pareja Santiago Martínez por la causa de violencia de género e intento de femicidio. Sin embargo, tras la difusión de los violentos videos de su abogado Roberto Castillo teniendo una fuerte discusión con su ex pareja, la llevaron a tomar la decisión de desvincularlo del caso.

¿Por qué Emily Ceco decidió cambiar de abogado?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la influencer explicó el porqué de su decisión y pidió ayuda de algún otro letrado para llevar adelante el caso contra su ex pareja, quien se encuentra privado de su libertad a la espera del juicio.

“Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria. Ante los hechos de público conocimiento que involucran al Dr. Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”, escribió.

“Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”, explicó.

La actual pareja de Cinthia Fernández había logrado la rápida detención de Santiago Martínez luego de comprobar que el ex participante de Love is Blind había sido violento con Emily.

“Estoy en búsqueda de un nuevo/a abogado/a que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere. Gracias a quienes me están acompañando en este proceso, y gracias por el respeto hacia esta decisión”, pidió.