Santi Maratea contó cuanto cobra por mes por la colecta para Independiente: la cifra es en dólares

El influencer, Santiago Maratea, encargado de impulsar una colecta para salvar al club Independiente de Avellaneda de sus abultadas deudas económicas, recientemente reconoció que se realizaron modificaciones en el contrato del fideicomiso formalizado en la Inspección General de la Justicia (IGJ) y con origen administrativo en el Colegio De Escribanos de la provincia de Neuquén. A raíz de este detalle, contó cuanto cobra por mes y en dólares.

La cifra que recibe en concepto admitió el cobro de 30.000 dólares por mes en concepto de «gastos y honorarios» por ser uno de los integrantes del fideicomiso y «en pretenso beneficio».

Uno de los puntos cuestionados en de la campaña es el hecho de que Mercado Pago, el medio utilizado para la recaudación, sea solo un «proveedor de pago» pero no una entidad financiera.

La polémica sobre la campaña comenzó cuando la IGJ declaró irregular el fideicomiso por el origen del contrato. Según se supo el propio organismo fue quien criticó la inscripción en el Registro Público del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén ya que el club Independiente tiene domicilio legal en Buenos Aires y Santiago Maratea en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Santi Maratea contó cuanto cobra por mes por la colecta para Independiente: el origen de cobro

«Según el fideicomiso, el 19 de cada mes deberían cobrar los que están trabajando en él. Yo soy uno de ellos. Ese plan de pagos de 30.000 dólares, que es para pagar el cinco por ciento, es una vez por mes. Yo debería haber cobrado y pedí no hacerlo porque no cubrimos aún la plata del América. Y me dijeron que si no quería hacerlo, había que cambiarlo. En la adenda agregamos también que no era obligatorio cobrar cada 19 del mes”, contó públicamente el influencer.

Respecto a modificación del contrato revelado por la IGJ, contó que realizó bajo la herramienta legal llamada «adenda». “Para los que no saben que es una adenda, básicamente es un agregado. Es agregarle algo a un fideicomiso. Hay algunos medios que interpretan esto como algo turbio. Como si estuviéramos cambiando el fideicomiso. Es lo más normal del mundo en un fideicomiso”, explicó a sus millones de seguidores en redes sociales.