Se confirmó la dura enfermedad que enfrenta Antonio Gasalla

En el día de ayer, jueves 27 de abril, el actor y humorista Antonio Gasalla fue trasladado al Sanatorio Otamendi por orden de un juez, como consecuencia de un pedido de su familia, que busca determinar cuál es su estado de salud actual.

De acuerdo a lo que indicaron allegados del artista, en las últimas semanas, y producto de su compleja situación, sufrió varios robos de pertenencias en su casa, entre ellas, dinero, bienes de valor, y hasta obras de arte. Esto llevó a su familia a dudar sobre la capacidad de Gasalla para actuar por sí mismo y mantenerse ubicado en tiempo y espacio.

En ese contexto, este viernes Ángel de Brito, el conductor de LAM, que se emite por América TV, reveló la compleja enfermedad que está aquejando al actor y que derivó ayer, tras el pedido de sus familiares, en su internación en el mencionado centro de salud porteño.

«Hay que decir las cosas como son»: la dura enfermedad que enfrenta Gasalla

«Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad… después me autorizaron a contarlo», indicó el periodista de espectáculos.

De esta forma, confirmó cuál es la patología que desde hace un tiempo afecta la salud de Gasalla y que lo obligó a paulatinamente alejarse de la escena pública. Sin embargo, su delicado estado, así como el robo que sufrió hace unas semanas en su propia casa, volvieron a llevar su reconocido nombre a los medios.

Junto a esa información, de Brito contó detalles acerca de la internación del humorista y aseguró que su primer día en Otamendi «fue con mucha tranquilidad«, ya que «se adapto bien» y «está de buen humor».

Añadió que ya lo empezaron a compensar clínicamente y que a pesar de lo compleja de la situación, se encuentra muy bien tratado por el equipo médico de la institución. «A todos nos da tristeza este desenlace, hoy lo fue a ver su familia, me dicen que está muy bien atendido«, añadió el conductor, de conocida cercanía con Gasalla.