Se conoció la participación que tendrá Paulo Dybala en la nueva película de Venom 

Los jugadores de fútbol son estrellas dentro de la cancha, pero también fuera y, muchos de ellos, incursionan en el modelaje, el canto o la actuación. En esta oportunidad, Paulo Dybala sorprendió con su aparición en los avances de Venom: The Last Dance.

Si bien no forma parte de la película, el jugador del AS Roma fue la cara del video de presentación en Italia y se mostró con ganas de continuar en la pantalla.

La participación de Paulo Dybala en la película de Marvel

El futbolista de la Selección argentina formó parte del estreno de la película en Italia. Grabó un video en el que se lo puede ver todo vestido de negro y con capucha recorriendo la ciudad, mientras la gente le hace un saludo con su típico gesto dentro de la cancha.

«Siempre me ha encantado el universo Marvel, y poder ser parte de la promoción de Venom: The Last Dance en Italia es un sueño hecho realidad. Espero poder repetir este tipo de experiencias en el futuro», declaró Dybala, tras la difusión del video.

Venom: The Last Dance es la última entrega de la trilogía que protagoniza el actor Tomn Hardy. Su personaje, Eddie Brock, lucha con coexistencia del simbionte Venom en su cuerpo. La película se estrena el 24 de octubre en cines.

Con información de Noticias Argentinas.