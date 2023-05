Secuestraron droga de la camioneta de Pablo Tamagnini, el cantante de La Konga

La Policía Camionera de Córdoba secuestró droga de la camioneta de Pablo Tamagnini, el cantante del grupo La Konga, cuando se le realizaba un control de rutina, el último martes por la noche. Se informó que en esa intervención, los efectivos retuvieron una frasco con marihuana de consumo personal del músico.

El episodio ocurrió en la noche de ayer, en un tramo de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, en donde circulaban Tamagnini y otra mujer a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

Al ser detenidos por un control policial, los ocupantes del vehículo entregaron por su propia voluntad un frasco de mermelada con picadura de marihuana y dos cigarrillos armados de esa droga, que según argumentaron, eran para consumo personal.

El diario La Voz señaló que una vez que lo efectivos corroboraron que los papeles del rodado estaban en regla y retuvieron el pequeño recipiente con la droga, el músico y su acompañante, de quien no trascendió identidad, continuaron su marcha.

Qué dijo el representante de la banda

Si bien la situación no pasó a mayores, no tardó en ganar repercusión en los medios y las redes sociales, hasta el punto de que el jefe de prensa de la banda de cuarteto, Alejandro Correa, se refirió al episodio y aunque le restó credibilidad, aseguró que podía decir nada hasta no tomar contacto con el grupo.

“Me están diciendo que está viniendo toda la banda lo más bien para partir para Estados Unidos. Así que no creo que haya sucedido, pero hasta no estar con los cantantes y con los músicos no puedo decir nada”, argumentó el vocero, en diálogo con Infobae.

La historia de Pablo Tamagnini y La Konga

Originario de Córdoba, Tamagnini ganó notoriedad allá por el año 2003, cuando partició del reality musical Operación Triunfo de Telele, en el cual se quedó con el segundo lugar. Años después, y en búsqueda de nuevos horizontes musicales, acordó su incorporación como vocalista al grupo de cuarteto La Konga, una de las principales bandas del género en la actualidad.

Tal es así, que durante el 2021, y luego de un exponencial crecimiento en 2020, la banda estuvo entre los 50 artistas más escuchados a nivel local en la plataforma Spotify, a la vez que se posicionó como la máxima referencia del cuarteto moderno.