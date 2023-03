Buscar trabajo por LinkedIn: los 8 errores más frecuentes y cómo solucionarlos

LinkedIn la red social para buscar empleo, permite conectar con personas que trabajan en los lugares o puestos deseados y estar en contacto con las principales empresas del sector de preferencia. Sin embargo, como toda red social, tiene sus secretos y detalles que hay que conocer a fin de sacarle el mayor provecho.

A pesar de que LinkedIn tiene más de mil millones de miembros, muchos usuarios desconocen el potencial de esta red social como recurso para consolidar una marca personal y plataforma esencial para gestionar la propia carrera profesional. Por eso es fundamental evitar cometer los ocho errores garrafales con el fin de sacarle mayor provecho a LinkedIn.

Los 8 errores más frecuentes para buscar en empleo en LinkedIn

1- No usar palabras clave. Tal como sucede con los buscadores, es fundamental usar palabras clave para destacarse dentro de los otros perfiles. Es importante incluir en el titular las palabras con las que uno quiere que se lo asocie.

2- Un «Acerca de» que no dice nada. La sección «Acerca de» en LinkedIn será la más leída de la biografía. Así que es un espacio al que el usuario deberá darle importancia para contar una historia que sea «convincente». Utilizar esas valiosas palabras para captar la atención del lector y que haga clic en ‘Ver más’ para conocer toda la historia.

3- Ignorar la sección «Destacados». Conseguir trabajo es promocionarse, venderse como un producto y pensar en el branding, la marca personal, es tener medio terreno ganado. El apartado «Destacados» aparece en la parte superior del perfil y ofrece un lugar para mostrar logros, pasiones y causas. Además, pueden incluirse imágenes, vídeos y otros contenidos multimedia, que enriquecerán el perfil y lo harán más interesante.

4- No usar el modo creador. «El modo Creador es una función relativamente nueva que te permite identificar los cinco hashtags principales con los que quieres que se te asocie«. Estos hashtags aparecen justo debajo del titular y refuerzan los temas por los que el usuario quiere ser conocido. El probable que sea necesario actualizar la aplicación para acceder a esta función.

Para activar el modo creador hay que hacer clic en el ícono «Yo», en la parte superior de la página de inicio de LinkedIn. Ingresar a «Ver perfil», elegir la opción «Recursos» y seleccionar «Modo Creador: Activado».

5- No cambiar el fondo de LinkedIn. La mejor manera de hacer que el perfil se destaque es incluir un fondo único, acorde a la marca personal y con derechos de autor (detrás de la foto y titular). «Es lo primero que ve la gente cuando se fija en vos«, afirman los expertos.

6- No usar una foto estilo retrato. Si se habla de branding e identidad de marca personal es clave que uno mismo aparezca en el perfil. No usar foto, poner un logotipo, una foto de cuerpo entero o una imagen en la que se ha recortado el cuerpo de otra persona fuera del plano, pero su brazo sigue colgando del hombro de la persona en cuestión, pueden quitarle profesionalismo al perfil, que este pierda seriedad y que no se pueda identificar al postulante con el tipo de trabajo deseado.

7- No reordenar las habilidades. LinkedIn muestra las habilidades en orden basándose en el número de validaciones que tiene cada cualidad (de mayor a menor). Cuando alguien consulta un perfil, LinkedIn solo muestra las tres primeras. Eso es una señal para el lector de que esas son las cosas en las que una persona se destaca más.

8- Enriquecer las palabras con fotos, videos y otros recursos. Las palabras pueden ayudar a crear una mejor experiencia emocional de acercamiento o empatía cuando son acompañadas por imágenes, infografías y vídeos. El perfil está repleto de lugares en los que se pueden aprovechar los medios enriquecidos para contar una historia: destacados, imagen de fondo, Experiencia y Formación, portada.