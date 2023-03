Gran Hermano: cuánto dinero ganó Marcos y cuánto se devaluó su premio en dólares

Luego de cinco meses, anoche llegó a su fin Gran Hermano 2022. El salteño Marcos fue quien se consagró en el reality de Telefe.

Con tan solo 22 años, El Primo se hizo acreedor de un premio de 15 millones de pesos más una casa.

Lo cierto es que el país atraviesa una compleja situación económica. En ese contexto la inflación hizo que el valor del premio se devalúe con el paso del tiempo.

Desde EPA, el programa de América TV, hicieron una análisis de cuánto se devaluó el premio conseguido por Marcos, el ganador de GH.

Según señaló el economista Damián Di Pace, el premio inicial de $ 15 millones se devaluó a $ 11 millones; por eso la producción puso la plata en Mercado Pago para que el dinero crezca y alcanzar así los $19 millones.

Di Pace también detalló que AFIP se lleva en impuestos un porcentaje del premio. Así, en términos reales Marcos terminó ganando menos que el premio anunciado inicialmente: $14 millones.

Si la cifra la traducimos en dólares, en octubre 2022 ese monto era de U$S 48780 mientras que hoy se redujo a U$S 35897, dijo el economista.

#Premio #GranHermano Vs #AFIP

Premio Inicial $ 15 millones como se devaluó a $ 11 Millones lo metieron a interés en Mercado Pago = $ 19.441.132. Afip mete la mano y en términos reales se lleva menos que antes $ 14 millones

$ 14 millones Octubre 2022 = U$S 48780

Hoy = U$S 35897 pic.twitter.com/jd1cRd4EJL