Si necesitás plata urgente, este el santo al que rezarle: este 19 de abril es día de San Expedito

Este 19 de abril se conmemora el día de San Expedito, uno de los santos que convoca a muchos fieles a sus altares, para pedirle y agradecerle. Su popularidad viene de la mano de hacerse conocido por responder a las plegarias de necesidades urgentes, sobre todo las economicas.

Según la Agencia Católica de Informaciones – ACI Prensa, fue contemporáneo de Santa Filomena, y su martirio ocurrió el 19 de Abril del año 303.

Vivió a principios del siglo IV bajo el imperio de Diocleciano, emperador que años más tarde lo mandaría a matar. Era el comandante de una legión de soldados romanos. Por orden del emperador Diocleciano, fue sacrificado en Melitene, sede de una de la Provincias Romanas en Armenia. Junto con él murieron sus compañeros de armas: Caio, Gálatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo.

A pesar de ser un soldado romano, encargado de defender el Imperio de Roma, cierto día, la gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió al Cristianismo.

Según dicen en el momento de la conversión un cuervo trató de persuadirlo que lo dejase para mañana.

Como buen soldado, san Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo diciendo repetidas veces hoy. No dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano.

San Expedito es reconocido por el Don para resolver necesidades urgentes, pero también es Patrono de los Jóvenes, Socorro de los Estudiantes, Mediador en los Procesos y Juicios, Salud de los Enfermos, Protector en los Problemas de Familia, Laborales y Negocios, pudiendo ser invocado en otros casos.

Oración a San Expedito para las necesidades económicas urgentes

San Expedito bendito protector nuestro:

guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,

hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,

te reclamo con urgencia y fervor

para que vengas en mi auxilio.

Las necesidades urgentes que hay en mi vida

no me permiten el descanso

vivo en estado de preocupación y de depresión continua.

Me siento solo y desesperado,

el abatimiento me acompaña,

el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mi.

Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes,

ayúdame, santo glorioso, a levantarme.

Te pido que acudas presto y derrames sobre mí

el valor, la energía, la esperanza,

que alivies mis penurias y miserias,

para que con tu mediación logre solucionar

las angustiosas necesidades,

los problemas económicos que me apremian

y la ruina de la que no se como salir,

te pido que con tu caridad me concedas:

(Mencionar ahora la petición).

Ayúdame a utilizar mi coraje,

a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad,

para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando,

se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo,

que todo sea una experiencia que tuve que pasar

para aprender y mejorar,

y que solucionados los obstáculos

se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad.

Glorioso San Expedito, oye mi suplica,

te ruego atiendas mis ruegos con urgencia.

Gracias san Expedito, santo benevolente,

pues se que estas aquí conmigo, escuchándome,

y que mi mejoría comenzará en este mismo momento,

yo te lo agradeceré el resto de mi vida

y llevare tu nombre al que lo precise.

Amén.

Rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Gloria

Otra opción para rezarle a San Expedito

Mi San Expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mi junto a Nuestro Señor Jesucristo, para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza.

Mi San Expedito tú que eres el Santo guerrero. Tú que eres el Santo de los afligidos. Tú que eres el Santo de los desesperados. Tú que eres el Santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome: fuerza, coraje y serenidad. ¡Atiende mi pedido! (hacer el pedido).

Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme, protege a mi familia, Atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la Paz y la tranquilidad.

¡Mi San Expedito!

Te Estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen Fe.