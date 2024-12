Sobras de Navidad: cuánto tiempo se puede guardar el vitel toné y el matambre en la heladera

Terminó Navidad y si no sos bueno calculando cantidades es probable que te haya sobrado mucha comida. Sin embargo, la vida útil de la comida no es infinita y hay que tener cuidado para no poner en riesgo nuestra salud. Entérate hasta cuando podes disfrutar de los clásicos navideños: el vitel toné y el matambre arrollado.

Cuánto dura el vitel toné y el matambre, tanto en la heladera como en el freezer

Pasó Navidad y Noche Buena y es muy común que sobre mucha comida que será consumida a lo largo de la semana. Sin embargo, es importante estar atentos a las formas de conversación y la cantidad de tiempo que lleva almacenada, más aun tomando en cuenta las altas temperaturas de diciembre.

El vitel toné es un caso particular, ya que lleva crema y mayonesa entre sus ingredientes. Si estuvo demasiadas horas al intemperie hay que desecharlo si o si. Ahora, si no estuvo mucho tiempo afuera y/o se conservó fresco puede pasar 48 horas en la heladera, 72 como máximo.

¡Ojo! toma en cuenta que el tiempo se cuenta desde que el plato fue cocinado, no desde que fue comido. Se recomienda pasarlo a un recipiente que tenga tapa hermética o en su defecto se puede envolver con papel film para que quede bien sellado.

El freezer también es una opción aunque es recomendable congelar la carne y la crema por separado. Una vez congelado puede estar hasta un mes congelado.

Otro delicioso clásico navideño que puede llegar a sobrar en cantidad es el matambre arrollado. Si es correctamente almacenado (en un tupper hermético o envuelto en papel film) puede durar entre 3 y 4 días refrigerado.

Ahora, para congelarlo hay que «rearmarlo» y envolverlo en papel aluminio. Como todas las carnes, se puede guardar en el freezer entre 3 a 5 meses y se debe descongelar dejándolo en la heladera un día antes de comerlo.