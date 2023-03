Lanzan una aplicación para prevenir la difusión de imágenes íntimas

A las redes sociales se suele subir contenido de diferente tipo sobre a lo largo del día. Sin embargo, cuando se sube una foto a aplicaciones como Instagram o Facebook, hay que tener en cuenta la posibilidad de que pueda verla alguien ajeno a nuestros contactos.

En este sentido, la violencia digital sucede cuando se difunde una foto sin el permiso de su dueño y esto puede suceder en cualquier momento. Por eso, es de vital importancia conocer las herramientas disponibles para proteger el derecho a la intimidad. Con este objetivo nació Take It Down, la nueva app de Meta.

Cómo funciona Take It Down

La compañía Meta presentó la herramienta para prevenir que se difunda y viralice un contenido por internet. Se creó en conjunto con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, pero funciona en todo el mundo.

La aplicación permite a cada persona indicar de manera privada que una foto o video podría haberse publicado sin su consentimiento y eliminar el archivo de forma automática. Una vez finalizado cada proceso, el usuario recibe un número de caso que luego puede ser usado para hacer el seguimiento.

En Argentina, la difusión de imágenes íntimas es considerada un tipo de extorsión por el Código Penal, y existen dos proyectos de ley a la espera de tratarse que contemplan la violencia digital.