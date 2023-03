Qué dijo Víctor Hugo Morales de su escandalosa renuncia a C5N

El reconocido periodista Víctor Hugo Morales renunció al canal de noticias C5N, donde -hasta el año pasado- ocupó el horario central del prime time. Según el emblemático locutor, su salida se debió a que no está de acuerdo con la propuesta que le hicieron desde el canal para este 2023.



“Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación, justamente, en un año electoral”, contó Morales en una publicación de Instagram.

Debió hacer públicas las razones que lo llevaron a dejar C5N, luego de que el tema se instalara en la agenda mediática. Incluso el periodista Luis Ventura insinuó que se fue «echando portazos» de la señal televisiva.

“No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos”, aseveró Morales respecto a la decisión del medio de reducir su participación en la pantalla a un formato semanal.

“El canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea”, continuó quien hasta ahora era una de las figuras de esta señal. Y agregó: “A mi no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo”.

Al mismo tiempo, buscó mitigar los rumores que hablaban de una salida escandalosa motivada por incumplimientos de pago. “No es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal”, aclaró en un intento por dar por zanjado el asunto.

De esta forma, se mostró contemplativo y agradeció el tiempo al aire en esta pantalla: “Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido 7 años, todos los días, haciendo televisión en este periodo y, por consiguiente, no voy a mostrarme quejoso”.

Tan solo algunos minutos después la publicación fue eliminada, lo que abrió sospechas a nuevas especulaciones sobre los términos de la renuncia, en el texto había aprovechado para buscar un cierre conciliador: “Aprovecho para agradecer nuevamente al canal, a todos los compañeros y a los televidentes por todos estos años que compartimos juntos”, concluyó el mensaje.

Las idas y vueltas de Víctor Hugo Morales y C5N

Los conflictos con el canal no son nuevos. En 2019 también hubo un escándalo cuando la negociación por su contrato lo llevó a decir: “Parece que esta etapa de mi vida se ha terminado”.

En aquel entonces, la relación con las autoridades del canal pasaba por un mal momento luego de que Morales adhiriera a un reclamo salarial generalizado del canal del grupo Indalo, aunque -finalmente- se llegó a un acuerdo entre ambas partes que ahora parece haberse roto.

No se trata del único antecedente conflictivo entre el periodista y las autoridades de C5N: en noviembre de 2017, Morales denunció que lo habían despedido por su línea crítica con el gobierno de Mauricio Macri, en tiempos en los que el holding tenía nuevos dueños: el fondo OP, que en marzo de 2018 terminó dejando el negocio. Cuando el grupo Indalo de Cristóbal López recuperó el canal, acordó el regreso del periodista a su pantalla.

Con información de La Nación