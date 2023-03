Luna llena en Virgo: de qué se trata y cómo afecta a cada signo del zodíaco

Desde este martes 7 de marzo se perfeccionó la Luna llena en Virgo, lo que simboliza en la astrología el cierre de un ciclo que comenzó hace seis meses.

Este proceso se asocia a la finalización de una etapa, que comenzó en la Luna nueva que es cuando se junta con el sol. Los períodos de lunación son de seis meses, al igual que los eclipses. Cabe recordar que este proceso se inició el 27 de agosto de 2022 y finalizó en las últimas horas, aunque su efecto perdura de 7 a 10 días.

Este puede ser un buen momento para que analices con la energía de Virgo que es tan detallista y meticulosa, si el día a día es constructivo, es divertido, es productivo y sano. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que hacemos no nos gusta o no nos motiva, y esto luego puede repercutir en la salud.

Se debe poner atención en los pequeños detalles que pueden hacer que tu situación mejore, recordar que los grandes cambios son los que se hacen disciplinada y constantemente. Hay comenzar de a poco.

Signo por signo: cómo afecta la Luna llena en Virgo

Aries

Las temáticas en este caso serán las relaciones laborales, las propiedades, viajes de profesión, la rutina diaria, el cuidado de la salud, las habilidades y también las mascotas.

Tauro

La Luna llena refleja aspectos como los hijos, proyectos creativos, la diversión, el romance y la fidelidad de pareja, incluso las actividades artísticas.

Géminis

En este caso, se destacan cuestiones como las propiedad inmobiliaria, nuestra casa, enfermedades de amigos, desplazar dinero, la familia, el hogar, incluso dificultades de nuestros hermano o hijos.

Cáncer

Lo importante en esta casa durante el evento astrológico será la forma de comunicarse, de aprender, de pensar, como tabién viajes cortos, enfermedades de la madre, del padre o de amigos de nuestros hijos.

Leo

La lunación de este ciclo recae sobre formas de ganar dinero, fin de conflictos de la pareja, recursos materiales, valores y herencias de nuestro conyugue.

Virgo

En el signo donde se da la Luna nueva y la Luna llena, se refleja la personalidad, la imagen personal y el cuerpo físico. Luego, los estudios o viajes que quieran realizar nuestros hijos, la profesión del padre y proyectos de los hermanos.

Libra

Este evento astrológico cae sobre las áreas de aprendizaje espiritual, deudas y herencia Karmica, enfermedades crónicas o de largo tratamiento, dinero de amigos y conductas autodestructivas.

Escorpio

En este caso se ven las temáticas de amistades, formas de socializar y hacer amigos, aliados, proyectos grupales y activismo social. Además, viajes largos de hermanos, contratos que esperan resolver nuestros hijos y dinero de nuestra madre.

Sagitario

Se podrían tener noticias sobre la profesión, el reconocimiento público, relaciones profesionales, herencia de hermanos, enfermedades de hijos, problemas de amigos, logros, honores e imagen pública.

Capricornio

Esta energía puede influir en temas como formas de pensar, ideales, creencias, educación superior, viajes al extranjero, carreras universitarias, crisis financieras, cuestiones religiosas y hasta sucesiones.

Acuario

Se deberán tener en cuenta miedos y angustias, problemas psicológicos, traumas, inseguridades, apegos emocionales, experiencias con lo oculto, herencias, deudas, contratos, bienes del conyugue y propiedades de hijos.

Piscis

Durante este fin de ciclo se resaltan aspectos como el matrimonio, enemigos declarados, sobrinos, abuelo paterno y abuela materna, incluso viajes cortos de hijos.