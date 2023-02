Netflix: cómo es el truco secreto para acceder a más series y películas

Netflix es una de las plataformas líderes en streaming mundial por su amplio y variado contenido audiovisual. Tanto en series y películas originales cómo producciones ajenas que son un éxito. Sin embargo, la plataforma oculta gran parte de sus producciones y existe un truco para acceder a las mismas.

Luego de la polémica decisión de Netflix de eliminar la posibilidad de que los usuarios compartan sus cuentas con personas que vivan en otro hogar, la plataforma comenzó a enviar avisos a sus usuarios de que en pocos días se finalizará el acceso libre a los perfiles a no ser que sean los dueños de la suscripción.

Esta decisión no cayó bien entre los subscriptores, quiénes comenzaron a emigrar a otras plataformas como HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video.

Cómo es el truco para acceder a más películas y series de Netflix

El método con el que se puede ampliar el catálogo de Netflix y acceder a más series y películas es muy sencillo. Será necesario usar una VPN, una herramienta que le permite a cualquier persona cambiar la ubicación de una computadora o smartphone.

Por medio de este simulador, una persona que se encuentra en Argentina puede tener acceso a los contenidos propios de otros países. Lo que permite este programa es trasladarte virtualmente hasta otro sitio y ver series, películas y documentales que no están en tu país de origen.

Qué es una VPN

Las siglas VPN significan Virtual Private Network, lo que en español quiere decir Red Privada Virtual. Se trata de una tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet.

Esto sirve no solamente para acceder a los contenidos streaming de otras zonas geográficas, sino también para brindar soporte técnico o que un usuario de una determinada empresa pueda acceder desde su terminal a un sitio remoto.

De todas maneras, es importante descargar un programa o aplicación segura de VPN. Entre las más conocidas y seguras están PureVPN y PrivadoVPN, las cuales cuentan con servidores de muchos países.

Cuál VPN elegir para ver un nuevo catálogo de Netflix

Hay distintas opciones a la hora de elegir qué VPN utilizar. También hay opciones gratis y de pago. No es necesario usar una VPN de pago, aunque posiblemente estas sean las más eficientes. En caso de encontrar una gratuita, también servirá para este cometido.

Sin embargo, se debe tener en cuenta una serie de puntos claves para tomar la mejor decisión:

Países y servidores: es fundamental buscar una VPN que tenga servidores en el país del que queres ver Netflix. No tiene sentido ver el catálogo de Estados Unidos o de Alemania o de Italia y utilizar una red que no tenga ninguna opción de conectarte a un servidor de ese país.

Lo ideal es consultar primero la información disponible sobre las VPN que sean de interés para saber de qué países sí tienen cobertura.

Compatible con streaming: aunque no siempre se aclara, muchas VPN indican si son o no son compatibles con streaming y si pueden o no reproducir Netflix u otros servicios de streaming.