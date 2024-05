Sol Pérez cruzó a Laura Ubfal por Gran Hermano: «No me gusta que traten a las mujeres así»

Sol Pérez y Laura Ubfal, panelistas de Gran Hermano, mantuvieron duros cruces a lo largo de esta nueva edición del reality. En ese sentido la eliminación de Coti Romero dejó al descubierto las tensiones que existen entre ambas.

En el streaming Rumis, Sol Pérez cuestionó nuevamente la manera de comunicar que tiene su compañera Laura Ubfal.

“No me gusta que traten a las mujeres así, me parce que cae en el estereotipo de género constantemente y un poco se la acusaba a Coti. Ella me entendió y la deje pasar”, inició Sol, al hablar de su compañera de Telefe.

“Eso se lo había preguntando Laura a Coti que había salido de la casa el día domingo, yo la amo, pero últimamente tiene unas cosas que cae mucho en el estereotipo de género. Es muy feo escuchar que le dicen eso a una piba que está en un juego”, agregó Sol.

Sol también habló de la postura que tuvo Eliana Guercio con Coti Romero. “Eliana también le dijo algo feo a Coty (…) Echarle la culpa a ella de las conductas que estaban teniendo pibes que son grandes, me parece que cae siempre en echarle la culpa a la piba de lo que hacen tres pibes grandes”, cerró, ante la relación que forjaron Coti, Martín Ku y Bautista dentro de la casa.

Gran Hermano tiene nuevo líder

En la que se espera que sea una semana crucial, Gran Hermano tuvo la definición de la prueba del líder, un rato antes de que sonara el teléfono rojo y cambiara el juego por completo.

Bautista se convirtió en el líder de la semana de Gran Hermano. Se ganó la inmunidad en las nominaciones, como hace dos semanas atrás; y tendrá la potestad de modificar la placa salvando a uno de los jugadores y agregando a otro.