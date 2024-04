Gritos e insultos en Gran Hermano: así fue la feroz pelea entre Furia y Martín Ku

Coti Romero abandonó la casa de Gran Hermano. Por decisión del público, la correntina- que había reingresado al reality de Telefe- dejó la casa más famosa del país.

La salida de Coti siembra cierta incertidumbre sobre continuidad de Martín Ku, El Chino, ya que ambos se habían aliado para intentar resistir la figura de Juliana Scaglione, conocida como Furia.

Ayer, durante la última gala de eliminación, la producción de Telefe mostró un video en el que resumió la tensión que existía entre el Chino y Furia por la presencia de Coti en Gran Hermano.

El enfrentamiento se dio el living de la casa y fue tan feroz que en un momento los participantes quedaron frente a frente, luego de insultarse mutuamente.

Gran Hermano: la pelea entre Martín Ku y Furia

“Tintu, manda la palabra Constanza al 9009 que el pelotud… de tu marido está hecho un bobo”, lanzó Furia de Gran Hermano, que buscaba pelear con Martín Ku y para eso apeló a Marisol, la pareja del joven.

«Pelotud… Te estamos cuidando, como vos me dijiste en su momento”, continuó Furia ante Martín Ku que se encontraba en el sillón. Ahí la actitud del Chino cambió y enfrentó a su compañera.

“Te dije ‘pelotud…’», continuó Furia. «Me molesta que me faltes el respeto”, señaló a los gritos su compañero.

«No te tengo miedo, Chino. No me vas a sacar de la casa, punto. ¿No te das cuenta que estás a punto de perder todo? Venías re bien, tarado”, añadió Furia en el cara a cara.

Horas antes el propio Martín Ku le había confesado a Coti Romero que le apenaba la actitud de Furia, debido a que la consideraba una buena persona.