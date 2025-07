Sol Pérez volvió a Cortá por Lozano y rompió el silencio sobre los rumores de malestar en el equipo

Tras su paso por El Noticiero de la Gente, Sol Pérez volvió a Cortá por Lozano como conductora suplente durante las vacaciones de Verónica Lozano. Aunque su regreso fue celebrado por muchos, también circularon rumores sobre cierto malestar en el panel. Algunas figuras como Costa salieron rápidamente a desmentir cualquier conflicto, pero las versiones siguieron creciendo.

Sol Pérez enfrentó los rumores de conflicto tras su regreso a Cortá por Lozano

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América), Sol decidió hablar del tema y puso fin a las especulaciones:

“A mí, la verdad, mis compañeros me tratan muy bien. No lo noto. A veces es más lo que se dice afuera que lo que realmente pasa adentro”, afirmó.

La conductora también reflexionó sobre su presente en los medios: “Este medio es como una zanahoria, todos corremos atrás. Yo estoy disfrutando y no me quiero enganchar con cosas que me saquen de foco. Porque viste cómo es esto: hoy lo tenés, mañana no”, expresó.

Además, recordó que su rol como reemplazo no era nuevo: “Ya había estado como reemplazo cuando Vero se tomaba vacaciones. En ese entonces todavía estaba Mauro Szeta, así que compartíamos: él se encargaba más de la actualidad y yo de las notas más livianas”, contó.

Lejos de alimentar las versiones de conflicto, destacó el espíritu colaborativo del programa: “Es un ciclo que se construye en equipo. Vero ya tiene una marca propia, es su programa, y en esa dinámica te da mucho espacio. Uno puede lucirse”, explicó.

Por último, se refirió brevemente a la polémica por las sillas en Gran Hermano, donde en su momento había mencionado cierta tensión. Esta vez, fue contundente:

“Porque yo te digo la verdad, no me sale mentir. Pero esto no pasó”, cerró.

