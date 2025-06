Sol Pérez se sumará a un noticiero de Telefe y generó polémica: «Sorprendió a los compañeros» 

Sol Pérez cambiará de rumbo dentro de Telefe y se sumará a El Noticiero de la Gente junto a Germán Paoloski y Milva Castellini. Sin embargo, esta incorporación parece haber traído polémica dentro del equipo.

Según informó Paula Varela en Intrusos (América TV), «vamos a confirmar que en el noticiero del mediodía de Telefe hay una incorporación que sorprendió a los compañeros que hacen este programa porque no la tenían en el radar del noticiero. Aunque ya hizo noticiero en Canal 26».

De esta manera, «sale Luly Illbele, quien ya está en Telefe hace muchos años, trabajaba en prensa y pasó a hacer aire. Me dicen y, lo hable con Luly, que estaba media triste». Ella había ingresado al panel luego de que La China Ansa se pidiera licencia y las autoridades la apartaran para programas de entretenimiento.

«A mi me dicen que un día se fue llorando y tuvieron que consolarla sus compañeros», acotó Adrián Pallares. Pero, la periodista explicó: «Se queda solo con el noticiero de la mañana. Me dijo que era verdad que lloró pero que era por algo personal».

Así es que Sol Pérez se sumará al noticiero y será una baja dentro de Cortá por Lozano debido a que los programas van uno detrás del otro.

El descargo de Sol Pérez tras ser criticada por mostrar su cuerpo a poco tiempo de dar a luz

«Con un hijo de 1 mes y 19 días. Con una cesárea. El esfuerzo siempre trae sus recompensas«, acompañó a la publicación Sol, notoriamente feliz con su aspecto. No obstante una seguidora no se quedó conforme.

«Le venía bancando los trapos a Sol Pérez muy fuerte, pero esto sí me parece un mensaje bastante nocivo. La realidad de la mayoría de las mujeres es otra y muchas están tratando de asimilar su cuerpo post parto”, reprochó la usuaria.

A lo que Sol no dudó en explayarse «Hola Majo, no busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí es más fácil sentarme a comer mientras le doy la teta a mi hijo, pero por mi salud mental y física elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal? ¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre le dijeron a las mamás que acababan de parir?«.

«Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron. Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo. Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo», concluyó la influencer en un hilo de respuestas.