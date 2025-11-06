“Soy mucho más que eso”: Feda Bal se cansó de que lo encasillen como “infiel”

Fede Bal se sinceró sobre la disconformidad que siente sobre la imagen en la que los medios de comunicación lo encasillaron luego de sus fallidas relaciones amorosas, bajo el ojo público. A su vez, trató de diferenciar su persona actual del personaje de “rompecorazones”, “galán” e “infiel”.

Fede Bal: “Tengo problemas con la monogamia, pero ya no quiero mentirle a nadie”

En una entrevista descomprimida con Mati Rosu para Futurock, el hijo de Carmen Barbieri reflexionó sobre que lo hizo mutar su imagen de “infiel” a una que abraza el “amor libre”.

“A mí no me gustaba lo que daba la tele, la imagen que tenía la tele de mí. Los últimos años fue que era un chabón infiel que no podía mantener una relación y siempre terminaba mal y todas mis novias terminaban en la tele, hablando mal de mí”, recordó.

“Es horrible eso, yo soy mucho más que eso, yo soy un buen chabón, tengo problemas con mi fidelidad y con los vínculos monogámicos, muchos problemas. Por lo visto algo tenía que hacer un cambio en mí», agregó.

El conductor le confesó a Rosu que buscó romper con esa imagen, siendo acompañado por un especialista que lo hizo ver la vida con otra mirada: “Después de un montón de años de terapia, creo que llego a un lugar donde hoy, no digo que es para siempre ni nada, digo, hoy estoy haciéndome cargo de mis deseos y es re importante eso”.

“Y poder no lastimar, no mentirle más a nadie, ser sincero con cualquier mujer que me incurso y me gusta, que entiendan que hoy no puedo dar más que tal vez esta situación, este momento, esto de meterse en una y empezar a mentir, sólo lleva a lugares de mierda”, reflexionó.

¿Fede Bal está en pareja?

En las últimas semanas, comenzó a circular un rumor de que Fede Bal y Evelyn Botto estarían iniciando un vínculo amoroso. Sin embargo, ambos involucrados se alejaron del título de “novios”, más bien lo definieron como “una conexión” basada en la honestidad y la sinceridad, donde ambos pueden hablar abiertamente de lo que sienten.