Ingresa el aire frío al Alto Valle: ¿qué pasa este miércoles con las intensas ráfagas de viento?

La región del Alto Valle se prepara para una jornada de temperaturas más bajas debido al ingreso de otro aire frío, típico de la época otoñal.

El pronóstico del tiempo resaltó que la máxima no superará los 25°C, pero las dudas están sobre cómo se comportará el viento después de un martes donde se hicieron sentir las ráfagas intensas.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles

De acuerdo al pronóstico, este 15 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 23°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 8°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más frío.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, consolidando condiciones de tiempo estable en la región.

El factor determinante del día será la intensidad del viento, que se mantendrá leve a moderada. Durante la mañana y la tarde se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 9 y 19 km/h, con dirección predominante desde el sur y el norte.

Con el correr de las horas, la intensidad aumentará levemente y en la noche, la velocidad constante se mantendrá en los 22 km/h con ráfagas de 30 km/h.