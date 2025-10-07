Fede Bal: “Lastimé y mentí un montón, ahora estoy haciendo las cosas bien”
El actor y conductor se refirió a su relación con las mujeres.
Hace unos días, Federico Bal se mostró con Evelyn Botto y ambos hablaron de un “vínculo sexoafectivo”. Sin embargo, tras haber ganado el Premio Martín Fierro por el programa Resto del Mundo, estuvo a los besos con la locutora Victoria Puig, que aseguró que se conocen hace tiempo: “No fue una primera cita. Nos conocemos, salimos, nos vemos, garch… Somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Es un vínculo superlibre”.
Fede Bal habló tras ser visto a los besos con Victoria Puig: “Estoy soltero y no tengo que darle explicaciones a nadie”
Al ser consultado por este vínculo con Victoria, el actor dijo que “es simplemente yo en la intimidad y con gente que, bueno, filma lo que hago 24-7, es un poco intenso. Nos dimos unos besos como ustedes vieron y nada más. Todo el tiempo estoy diciendo que estamos en una relación que es una relación nueva, que es una relación donde no hay mucho que explicarnos. Yo creo que estoy siendo muy claro con mis palabras, con mis vínculos sexoafectivos”.
“Cuando uno es claro, cuando no fui nunca claro en mi vida, y ustedes lo saben más que nadie, se genera algo muy hermoso, que nadie me puede preguntar por qué hice esto, pedirme explicaciones o hacerme una escena ni volverse tóxica. Yo, la verdad, no quiero lastimar ni incomodar a nadie. Que en el proceso de salir o verse conmigo eso pueda llegar a pasar, hoy no puedo garantizar que eso no pase. Entonces es momento tal vez de rever nuestros términos y condiciones. Me mandé todas y no quiero mandarme más nada con nadie. No quiero lastimar a nadie más. Lastimé mucho, mentí un montón. Y por primera vez estoy haciendo las cosas bien”, reconoció el actor.
“Estoy siendo sincero con cualquier mina que me pueda gustar. Y si no está para eso, no está. Entonces me molesta mucho, mucho cuando me preguntan ‘¿otra vez fuiste infiel?’. Pero hay que ponerse de novio para ser infiel. Yo estoy siendo muy claro con mis palabras”, explicó.
“Estoy soltero y por primera vez no tengo que realmente dar explicaciones a nadie. Estoy soltero y lo que ustedes creo que no vieron nunca de mí es mi estado soltero. Y cuando estoy soltero puedo realmente hacer lo que yo quiera. Y si soy claro, como dije, a nadie lastimo… Termina la nota que te di, tengo que agarrar el teléfono y decir ‘escuchá, acabo de decir…’, no lo hago más. ¿Sabés qué lindo? ¿Sabés qué lindo vivir la vida así?”, concluyó Fede Bal.
