Survivor Expedición Robinson: una participante hizo un comentario transfóbico que generó polémica

Malvina es una de las participantes de “Survivor Expedición Robinson”, el programa de superviviencia que conduce Marley por Telefe. Ella tiene 51 años y es directora de escuela rural. En las últimas horas resultó muy criticada en las redes sociales a raíz de un comentario bastante polémico sobre otra de las concursantes.

Survivor Expedición Robinson: el comentario que desató la polémica

“Los chicos decían ‘las chicas llevaban de a uno’. La chica que es trans, Inés, y bueno… es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, dijo Malvina, al hablar sobre Inés.

“Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más que me las dé de hombrecito. Es una realidad”, indicó la directora de escuela rural.

Rápidamente, ese comentario se hizo viral en redes sociales y las críticas no tardaron en llegar. “Qué ignorante por dios, cómo puede decir eso en televisión”, “Pasó un cavernícola y dijo que no da”, “Qué horror lo que acabo de escuchar” y “¿Así es directora de un colegio? Mamita”, fueron algunos de los dichos de la gente.

¿Quién es Inés Lucero, la participante de Survivor Expedición Robinson?

Hace unos días, Inés reveló su cambio de género con algunos compañeros y expresó: «Yo hice mi cambio en Buenos Aires mientras mis viejos estaban en el sur. Cuando te empezás a desarrollar, en la adolescencia, que te empiezan a crecer los tegobis. Lo hice todo sola, me vine a vivir a Buenos Aires, no les conté nada a mis viejos y empecé a tomar hormonas con ayuda de médicos, de equipos médicos que me iban controlando las medidas hormonales».

«Llegó un momento en donde necesité contárselo a mis viejos, porque no podía ser Inés y volver a mi género anterior para vincularme con mis papás», continuó la estudiante.

Por otra parte, la participante habló a cámara y explicó por qué decidió contarle su historia de vida a sus compañeros: «Ya estamos pasando muchos días juntos, y cuando empezás a conocerte con alguien necesitás contarle tu historia como para ir un poquito más allá de la conexión que ya estás teniendo».

«No podés seguir entablando una relación si hay algo que no estás contando que es tuyo propio, que se lo querés confiar a otras personas que tal vez te puedan llegar a entender», agregó.

Cuándo y dónde ver Survivor Expedición Robinson

Survivor Expedición Robinsón se emite de domingo a jueves, en la pantalla de Telefe, desde las 22:30, con la conducción de Marley.

Por su parte, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a «Mucho más Survivor Expedición Robinson», un programa diario con material exclusivo y momentos inéditos de la convivencia de los participantes, estrenado junto con cada capítulo.

