Survivor Expedición Robinson: la interna en el equipo «Norte» que generó la salida de Maru

Survivor Expedición Robinson despidió este jueves a Maru Corona, integrante del equipo Norte, después de varios días de turbulencias internas entre los jugadores rojos. Es que a la salida de la docente la atravesó una disputa propia del grupo, que tenía como principal apuntada a Fiorela.

Las peleas entre los integrantes del equipo «Norte» de Survivor comenzaron a intensificarse después de que perdieran el desafío de la jornada, por lo que se armaron debates, alianzas, traiciones y complots, lo que afectó gravemente la dinámica del grupo.

La fuerte interna que divide al equipo «Norte» de Survivor Expedición Robinson

Dejando atrás su bajo perfil, la chubutense Julieta Clemente juntó a algunos de sus compañeros a los que advirtió sobre un posible complot en Survivor Expedición Robinson, que estaría tramando Inés junto con otros dos participantes, Maru y Gabriel.

Así, las miradas se posaron en Maru, una de las responsables de que se haya perdido el desafío. “Ya sé que les dije que no quiero atrasarlos, y me dijeron que no es así, pero siento que es así. Cuando llego y veo el juego, me quiero morir” explicó la jugadora.

Ante esas palabras, Inés intentó graficar la situación: “A vos te da mucho pudor de que te ayuden con la lancha, que te ayuden a bajarte, y vos sentís que para todo el mundo eso es una carga. Yo no quiero que vos pases por eso, porque yo también sé lo que es ser distinta, y vos te re merecés estar acá porque ganamos desafíos de lógica gracias a vos”, expresó la participante trans.

Fiorela tomó la palabra y afirmó «a mí me criaron de una forma súper honesta, súper compañera, súper amigable con las personas, no voy por detrás como estás haciendo desde el día uno. Me la banco porque son las reglas del juego y me las tengo que bancar y como hoy me pasa a mí después le puede pasar a cualquiera”.

“Sentís como que te embanderás en algo que no te tenés que embanderar, y la querés embanderar a ella con un discurso tuyo medio como con una gordofobia espantosa, porque le decís que pertenece a un grupo. Tu discurso es de que pertenecés a un colectivo y por eso podés decir de cada uno lo que se te cante”, le marcó la cancha Fiorela a Inés.

Después del tenso momento, los integrantes del equipo «Norte» se retiraron para decidir qué participante se convertiría en el segundo eliminado de Survivor Expedición Robinson y la tensión fue en aumento.

Survivor Expedición Robinson: la intervención de Marley, en medio de la crisis del equipo «Norte»

Reunidos en el Consejo Tribal, Marley les preguntó a los jugadores del equipo «Norte» si habían notado alianzas entre distintas personas. Inmediatamente, Malena afirmó: “Sí, en principio, todos teníamos una decisión tomada, que pensamos que era unánime y después nos enteramos que no era tan unánime y que se rumoreaban otras cosas. Y nos dijimos todo en la cara, intercambiamos pareceres y volvimos al voto inicial”.

Al encontrar este panorama, Marley insistió: “¿Se siente que hay grupos marcados?”. “Hay un grupo que fui viendo. Fiorela, Malena, Juan y Agus. Sentí que era un peligro potencial” tomó la palabra Inés. Del otro lado, la personal trainer de 32 años se defendió: “Yo siento que con Ine tenemos formas muy diferentes de ver la competencia y el juego en esta instancia. Apuntamos a algo más grupal, más consolidado, cooperar entre nosotros con honestidad».

Después de dejar las cosas claras, los participantes votaron y con los papeles en su mano, Marley mostró la decisión que había tomado el grupo: así, reveló que el equipo se había complotado contra Maru, quien recibió todos los votos (11).