Susana Giménez tuvo una dramática noche en su mansión de Uruguay: «Situación de emergencia total» 

Susana Giménez recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar el mal momento que está atravesando en su mansión de Uruguay.

La diva compartió ante sus más de tres millones de seguidores en la red lo que tuvo que atravesar y lo que le provocó el susto.

¿Qué le pasó a Susana Giménez en su mansión de Uruguay?

Susana Giménez se quedó sin luz en su casa y se volvió viral. Con angustia, Susana Giménez expresó: «Es una situación de emergencia total. Menos mal que había muchas velas en la casa».

Luego, la conductora se mostró preocupada porque no iba a poder realizar muchas actividades para pasar el rato: «No sé si nos da para bordar, tejer o leer…».

SE LE CORTÓ LA LUZ A SUSANA pic.twitter.com/tzy1u2V9pQ — Real Time (@RealTimeRating) June 23, 2025

Como era de esperarse, Susana recibió todo tipo de comentarios en el posteo. Mientras algunos internautas se divirtieron con el video y le sugirieron adquirir una luz de emergencia o un generador, otros la cuestionaron por quejarse de la situación desde su posición económica y de comodidad.

¿Cuándo vuelve Susana Giménez a la televisión?

Tras varios rumores de idas y vueltas tanto con Telefe como con El Trece, Susana Giménez decidió hablar con Intrusos y reveló qué es lo que hará en su esperada vuelta a la televisión.

Primero, la conductora aseguró que su regreso será en Telefe: «Estuve reunida con todo Telefe. Me fue bien… hay algunas cosas, vamos a hacer algo, pero no el programa de siempre, algunas otras cosas, pero no voy a contar ahora qué». Y sumó: «Así que es una cosa nueva. Voy a hacer algo. Algunos invitados sí, pero no me van a sacar nada de mentira a verdad. Yo me hablo todo el tiempo con Yankelevich, pero no hablé de la tele, con él hablamos cosas de teatro que tampoco voy a hacer por ahora. Voy a viajar».

Por su parte, Rodrigo Lussich contó en el ciclo de América TV cuál será el próximo proyecto de Susana Giménez: «Si la idea es que Susana vaya a cubrir de invitada y haga alguna cosita en el Mundial de Clubes… tampoco es algo nuevo», y por su parte Adrián Pallares sumó: «Ella va siempre a los mundiales, capaz que le han ofrecido algo más. Son momentos muy turbulentos en Telefe también…».