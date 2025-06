Chiara Mancuso reveló el motivo que le causó un profundo dolor tras su paso por Gran Hermano 

A horas de la gran final de Gran Hermano (Telefe), programada para el martes 24 de junio, Chiara Mancuso, una de las participantes más destacadas de esta edición, decidió romper el silencio y compartir en sus redes sociales cómo se siente al ver a sus ex compañeros enfrentándose por el premio mayor (más de 84 millones de pesos en efectivo).

¿Qué dijo Chiara Mancuso sobre su paso por Gran Hermano?

Con un mensaje lleno de emoción y una mezcla de frustración, Chiara Mancuso fue sincera: “Siento una mezcla de emociones y bronca por no estar ahí, porque realmente creo que lo merecía. Obviamente ellos también se lo merecen, pero a veces me doy cuenta de que podría haber sido yo. Más allá de algunos tropiezos, me parece muy injusto el tema del fake news”.

En su descargo, también agradeció especialmente a Santiago del Moro, quien durante la cena con los últimos participantes resaltó que su salida estuvo marcada por rumores falsos sobre un supuesto “acomodo”: “Gracias a Santi del Moro por valorar siempre lo que fui en esta edición y por decir que me veía en la final. Si me veía, fue por lo que soy yo, Chiara. Di todo, hice todo y no me arrepiento de nada”.

Además, dejó en claro que todo lo que consiguió fue producto de su esfuerzo, y desmintió con contundencia los rumores sobre privilegios o contactos: “Nadie me ayudó para estar ahí. Mi papá es un padre común y corriente que me apoyó en todo este proceso desde afuera. Más allá de ser la hija de Mancuso, que orgullosamente soy, hoy soy Chiara de Gran Hermano Y lo demostré con toda mi energía, mi personalidad y mi inteligencia”.

Finalmente, manifestó que su camino no terminó y que ya está pensando en una revancha: “¡Que me den el golden ticketttt para la próxima edición!”, expresó, mostrando su deseo de regresar. También habló con cariño sobre sus compañeros: “No veo la hora de volver a dormir con Ulises y de abrazar muy fuerte a Luz. Estaban hermosos los cuatro en la cena, ¡tenían un brillo increíble en sus ojos!”.