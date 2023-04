Thiago de Gran Hermano abrió una verdulería y participaron excompañeros del reality

Después de su experiencia dentro de la casa de Gran Hermano, Thiago Medina abrió una verdulería en la localidad bonaerense de Laferrere y tuvo la visita de algunos de sus excompañeros.

Alexis «Conejo» Quiroga y Romina Uhrig se acercaron al comercio en el día de la apertura para apoyar al joven de 19 años que solía trabajar en el Mercado Central.

“Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, expresó Thiago, emocionado.

El exparticipante de Gran Hermano reconoció que pudo «cumplir un sueño» y también contó que Alexis le quiso ayudar económicamente. “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”.

“Gran Hermano me cambió la vida en muchas cosas. Ahora puedo ayudar a mis hermanos, me puedo comprar lo que quiera: si quiero unas zapatillas, tengo para comprármelas y no tengo que estar matándome laburando 12, 15 horas, que me paguen moneditas», comentó sobre su experiencia en el reality.

«También me abrió la cabeza. Antes me decían de irme de mi casa, alquilar algo, y yo respondía: ‘Ni loco’, por mis hermanos. Pero ahora sé que ellos pueden sobrevivir sin mí, y me decidí a irme, a vivir un tiempo solo, salir adelante”, agregó.

Sobre su excompañero Romina aseguró: “Estoy muy feliz porque sé que lo quería mucho, lo deseaba mucho, además de la casa, y le deseo el mejor de los éxitos”.

Por su lado, Alexis afirmó: “No tenía dudas de que lo iba a lograr, todo tiene su tiempo, y ahora a emprender en algo que es de él y de la familia”.