Thiago Medina publicó el tierno momento junto a sus hijas luego de recibir el alta: “En familia” 

Thiago Medina disfrutó de un domingo familiar después de haber recibido el alta tras pasar 28 días internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente en moto. El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) volvió a la casa, donde convive con su ex Daniela Celis y las hijas que tuvieron juntos, Aimé y Laia.

Este domingo, los visitó su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio, quien publicó una tierna grabación del joven caminando de la mano con sus hijas gemelas.

“Domingo en familia”, escribió más tarde la artista al compartir una foto donde aparece abrazada a las pequeñas.

Thiago Medina tomó una importante decisión sobre su futuro y sus fans lo celebraron

Thiago Medina salió del hospital el jueves y antes de subirse al auto de Marcos Ginocchio, que pasó a buscarlo para llevarlo a su casa, decidió hablar con la prensa de su futuro.

“No voy a volver a usar la moto, ya fue”, se le escuchó decir. Su última experiencia lo dejó al borde de la muerte: se accidentó el 12 de septiembre en Francisco Álvarez y permaneció 28 días internado en grave estado.

Luego de tres cirugías, los médicos aseguraron que completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.

Fueron días durísimos para toda la familia del ex Gran Hermano 2022. Tanto Celis como Camilota y el resto de sus seres queridos se encargaron de pedir oraciones en las redes, ya que hubo un momento crítico en el que pensaron que no saldría adelante. “Necesita un milagro”, repitieron en varias oportunidades.