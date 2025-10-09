El reencuentro más esperado: Thiago Medina volvió a su casa y abrazó a sus hijas 

Thiago Medina volvió a abrazar a Laia y Aimé tras superar el terrible accidente que lo mantuvo luchando por su vida durante semanas. El reencuentro estuvo cargado de emoción, con sonrisas y abrazos interminables.

En un emotivo momento, Thiago Medina se reencontró con sus pequeñas, Laia y Aimé, tras semanas de angustia y recuperación.

Daniela Celis compartió en sus historias de Instagram la publicación que Thiago hizo en su propia cuenta, donde se lo veía rodeado de sus hijas. En las imágenes, las pequeñas lucen radiantes y felices de volver a abrazar a su padre después de 28 días de incertidumbre, durante los cuales Thiago luchó por su vida tras el grave accidente que sufrió.

Thiago Medina tras ser dado de alta: «La moto no la uso más»

El ex Gran Hermano Thiago Medina salió del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras estar 28 días internado al haber tenido un accidente al manejar su moto y sus primeras palabras al salir fueron que ese vehículo no lo va a usar “más”.

Luego de haber recibido el alta, se posicionó sobre las cámaras y habló sobre sus deseos cuando estaba dentro del centro de salud: “Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”.

Además, manifestó que “esto te cambia la manera de pensar” haciendo alusión a que estuvo muy grave y que había muchas probabilidades de que no salga vivo de la situación, pero, afortunadament,e está sin lesiones y puede continuar con un ritmo de vida normal.

Luego, tras los rumores de que le había pedido casamiento a su expareja Daniela Celis, expresó: “No es cierto lo del casamiento, si se da lo hablaremos en las redes”.

Por el momento, el ex Gran Hermano dijo que se encargará de su día a día, ya que la atención del hospital fue de 10 y siempre que sentía dolencias el personal médico estaba ahí y que por eso, le “hará caso”.