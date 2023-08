TikTok: la nueva tendencia de pretender ser un NPC (non player character) para ganar dinero

Los personajes no jugadores o NPC por sus siglas en inglés (non playing characters) son aquellos personajes de videojuegos que interactúan con los jugadores a través de frases limitadas y usualmente están allí para brindar instrucciones, misiones, otorgar pistas o reacciones asignadas a las diferentes elecciones de los jugadores. Imitar a personajes de videojuegos se limitaba a caminar o correr, o hacer acciones cotidianas en los escenarios de juego (cómo la creadora Nicki I. Locsek), pero, este rol se transformó. La nueva tendencia va más allá de solo movimientos, y los usuarios además simulan hablar de la misma forma robótica y repetitiva que los NPC y generan ingresos con ello a partir de pedidos del público.

It’s been a year since our 1st NPC date 🥹

A través de transmisiones en vivo, los usuarios se convierten en un personaje controlado por el espectador. En TikTok, cada vez que un espectador reacciona con algún emoji durante un vivo, dependiendo de cuál sea su reacción, el creador realiza un movimiento y sonido particular asociado a ese emoji. Esas reacciones, son compradas por los espectadores con TikTok coins, y cada vez que envía una de esas reacciones a un creador durante su livestream, el creador recibe parte de ese dinero.

PinkyDoll, creadora de este tipo de contenido, contó a The New York Times que logra ganar entre 2 mil y 3 mil dólares por vivo con las reacciones y regalos que los usuarios pueden enviar a través de la plataforma. Cada uno de esos regalos tienen costos diferentes pero son por lo general bajos (entre 50 centavos y un dólar y 50 centavos), lo que significa que para que PinkyDoll llegue a ese nivel de ganancia, debe haber recibido una gran cantidad de ellos.

So she's basically just acting out her gifts and popping popcorn on a flat iron 🤣🤣🤣 #pinkydoll pic.twitter.com/2tzOpcPLtO