Tras el escándalo con Insaurralde, Sofía Clerici estaría de novia con un ruso y ¿embarazada?

Tras haber saltado a la fama por su romance con Martín Insaurralde y sus excéntricos gastos en Europa, Sofía Clerici habría iniciado una nueva relación y estaría apostando a formar una familia.

Los detalles que generaron el rumor de embarazo

En Mañanísima, la periodista Majo Martino contó que Sofía “estuvo de viaje, llegó hoy a Buenos Aires, ya está en su casa. Se fue de vacaciones y como nos tiene acostumbrados, le gustan las tiendas de lujo. Entonces, estuvo recorriendo y se metió en Gucci. No es que fue a comprarse una cartera o algo para ella. Estamos viendo en pantalla una chomba roja, chiquitita, aunque se vea ahí en grande es de bebé, es para niños. Dice ‘para mi rey’. Y ‘rojo para la envidia porque va a ser el más lindo’”.

“Vamos a hacer un paréntesis. ¿Saben cuánto cuesta? Te lo paso a pesos… 278 mil pesos una chomba para niños. Y el body, el azul que está ahí al lado, que tiene el sombrerito, cuesta 370 dólares, que son 460 mil pesos argentinos. Uno dice ‘bueno, ¿qué será, un sobrino?’. Pero subió otra foto. Porque Sofía Clerici no está soltera. No le muestra la cara, pero muestra una parte de su cuerpo”, agregó la periodista al mostrar la imagen en la que aparece con su nuevo amor.

«¿Qué opinan?, ¿les gusta la pareja? Yo y mi Ruso. ¿Les gustaría ver un mini Rusito by Sofi?», comentó la modelo y empresaria.

Qué dijo Sofía Clerici ante la consulta sobre su embarazo

Entonces le consultaron si efectivamente está embarazada y lo negó, aunque no descartó que eso ocurra en breve. En julio de este año congeló óvulos para garantizar la llegada de un hijo si se le pasara el reloj biológico.

“Le escribí y le dije ‘¿estás embarazada?’. Primero me puso un corazón. Yo pensé que sí, entonces le digo ‘¿se puede contar?’. Y me pone ‘no estoy jajaja’”, contó la panelista Estefi Berardi en Mañanísima.

«Aún no está. Después le pregunté cómo estaba. Me pone ‘estoy bien, por ahora aún no lo estoy’”, detalló la ex de Martín Insaurralde, que podría estar esperando al tercer mes de embarazo para contarlo ya que en su viaje a Miami también habría comprado un cochecito de bebé.