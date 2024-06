Tras las críticas a Nicole Neumann, Gege salió a bancar a su hermana y elogió a Manu Urcera

Gege Neumann salió a bancar a su hermana Nicole, luego de las duras críticas que recibió la modelo por maquillarse luego del parto. «Estamos felices. Estamos enamoradas del bombón, muy contenta», dijo Geraldine al hablar de Cruz Urcera, su nuevo sobrino.

En una nota con Socios del Espectáculo hizo referencia al «maquillaje posparto» de Nicole: «Me sorprende porque estamos en un momento donde hay que tratar de corrernos de ese lugar de estereotipos y de lo que está bien o lo que está mal».

«Al final hay un montón de mujeres juzgando a otras mujeres. Claramente les falta deconstruirse», disparó Gege.

Gege Neumann elogió a Manu Urcera y le contestó a Mica Viciconte

En otro tramo de la nota elogió a su cuñado, el piloto Manu Urcera. «Es un genio, un genio total. Padrazo», señaló. Luego le consultaron por las palabras de Mica Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, el ex de Nicole Neumann. «Me tiene sin cuidado. No hablo de personas que no son de la familia«, sentenció.