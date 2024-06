Mica Viciconte también criticó a Nicole Neumann por el «maquillaje posparto»: «Soy más relajada»

Nicole Neumann fue duramente criticada por un video que compartió en sus redes sociales, luego de su último parto. Las imágenes mostraban cómo la maquillaban para abandonar el centro médico. Sus seguidores la cuestionaron por no mostrarse como una «mujer real» después del nacimiento de Cruz Urcera.

Por ese motivo Nicole optó por hacer un descargo y explicar por qué apareció así tras la cesárea para recibir a su cuarto hijo, el primero de su nuevo matrimonio con Manu Urcera. Quien se sumó a las críticas fue Mica Viciconte, actual pareja del ex de Nicole Neumann, Fabián Cubero.

Mica Viciconte también criticó a Nicole Neumann

“En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa. No pensé en cómo verme porque para mí lo más importante era mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho, soy mucho más relajada, incluso para el bebé”, comentó Mica a Socios del Espectáculo.

“En ese momento solo me importaba mi hijo, de verdad, ¡qué me importa lo que digan… si estaba con ojeras, bolsas… yo estaba feliz!”, remarcó.

Viciconte siguió relatando todo lo que hizo en el momento del nacimiento de su hijo Luca, diferenciándose del cuidado estético que mantuvo Nicole Neumann en el sanatorio: “Yo durante seis meses no me puse perfume, pero no somos todos iguales. Más por una cuestión de la sociedad porque sino es como que estamos imponiendo algo que no está bueno”.

“Yo había tenido parto vaginal, estaba dolorida, y lo que menos quería era que venga alguien al sanatorio a retocarme o arreglarme. Soy diferente en ese sentido”, aseguró.

