Tras separarse de Javier Milei, afirman que Fátima Florez «extraña» a su ex Norberto Marcos

Fátima Florez habría retomado el contacto con su expareja Norberto Marcos. El último fin de semana Javier Milei había anunciado la ruptura de su relación con la artista. En ese contexto, en Socios del Espectáculos detallaron un acercamiento entre el productor artístico y la humorista, que tuvieron una relación de 20 años juntos.

«Fátima sigue en los Estados Unidos. Este jueves se va a encontrar con la doctora Ana Rosenfeld, que le está llevando la causa (del divorcio) de Norberto. La noticia de último momento es que Fátima habló con Norberto. Hubo una charla, ellos seguramente la van a negar, como negaron un montón de cosas», comentó Nancy Duré, panelista del programa de El Trece.

«Fátima lo extraña. No sólo lo extraña como pareja sino que lo extraña fundamentalmente como productor. Por lo cual, Guillermo Marín, te voy avisando que Fátima tiene ganas de seguir trabajando con él. Fátima entabló nuevamente diálogo con Norberto, la semana que viene ella vuelve a Buenos Aires y, seguramente, va a haber un encuentro«, agregó la periodista.

«Te voy a agregar un dato más. Hubo una oportunidad en la que gente de la obra la vio a Fátima llorando en el camarín porque extrañaba a Norberto«, cerró Duré, al lanzar la bomba.

Jorge Lanata picante sobre su cruce con Javier Milei

Jorge Lanata habló sobre su cruce con Javier Milei, luego de que el mandatario lo acusara de «larretista», y señaló que «en algún lugar hay que ponerle un punto» al presidente. «No puede seguir siendo panelista, tiene que darse cuenta de que es presidente» indicó el periodista.

El conductor de «Lanata sin filtro» dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos (89.9) y fue duro con el presidente. «Me parece que tenemos que unirnos los periodistas» declaró Lanata, y argumentó «nosotros no decimos cualquier cosa, buscamos las pruebas de lo que vamos a decir. Eso no quita que no podamos equivocarnos, pero no mentimos deliberadamente«.