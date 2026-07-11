Erling Haaland: del loungewear a los bolsos Hermès, el nuevo ícono de la moda masculina

El impacto de las grandes estrellas del fútbol internacional ya no se limita exclusivamente a sus marcas goleadoras o a su rendimiento en el campo de juego; la moda se convirtió en su principal canal de expresión fuera de las canchas. El delantero noruego Erling Haaland es uno de los máximos exponentes de este cambio de paradigma.

A través de sus canales oficiales de comunicación, principalmente en su cuenta de Instagram, Erling Haaland demuestra un marcado interés por las tendencias de vanguardia. Su propuesta estética destaca por una notable versatilidad que le permite transitar desde la indumentaria de descanso y los guiños a la indumentaria vaquera tradicional, hasta la incorporación de piezas de alta costura que suelen ser patrimonio de coleccionistas expertos.

Las claves de Erling Haaland para dominar el estilo casual y el loungewear

En sus registros cotidianos y de fin de semana, Erling Haaland evidencia una clara inclinación por la comodidad, estructurando sus outfits a partir de las corrientes del streetwear. Una de sus fórmulas predilectas es la tendencia del loungewear, donde utiliza conjuntos monocromáticos en tonos neutros —como el beige o el crudo— combinados con medias blancas altas, logrando una estética relajada pero urbana.

Los llamativos looks de Erling Haaland, en sus redes sociales.–

Asimismo, para sus looks de día o de inspiración veraniega, el futbolista apoya su estilo en pantalones de mezclilla de corte recto, remeras básicas y zapatillas blancas, alternando con accesorios clásicos como gafas de sol y gorras que aportan un equilibrio preciso entre simplicidad y sofisticación discreta.

Los llamativos looks de Erling Haaland, en sus redes sociales.–

Colección de lujo: los exclusivos bolsos Hermès de Erling Haaland

El factor disruptivo y más analizado en el guardarropa de Erling Haaland es su afición por los accesorios de alta gama, puntualmente su sofisticada colección de bolsos Hermès. Lejos de los complementos convencionales, el deportista de la selección de Noruega suele elevar sus atuendos con piezas de producción estrictamente limitada de la firma francesa.

Erling Haaland es ícono de los bolsos Hermès.-

Entre sus modelos más destacados se encuentran el Hermès HAC Birkin 50 «Endless Road», un diseño confeccionado con técnicas de marquetería en pieles Togo y Swift que recrea un paisaje montañoso, y el Hermès Birkin 40 HAC «Rock», caracterizado por sus cierres expuestos y herrajes de gran tamaño.

Erling Haaland es ícono masculino de los bolsos Hermès.-

La inclusión de estos maxibolsos, de diseño exclusivo, confirma que el calzado y la marroquinería son los ejes centrales de su identidad de moda.