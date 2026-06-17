«Es un demente»: Haaland y Muller también se rindieron a los pies de Messi tras el triplete ante Argelia

Lionel Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo a pocos días de cumplir 39 años, y lo demostró ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Cuando las papas quemaban, se inventó un golazo de media distancia para abrir el marcador y luego, en el complemento, marcó dos tantos más para sentenciar la goleada por 3-0 y hacer delirar no solo a la hinchada albiceleste en el Arrowhead Stadium, sino a todos los fanáticos del fútbol.

La prensa internacional se rindió a sus pies con títulos que fueron desde el «eterno» hasta «la historia del fútbol», pero sus colegas también se deshicieron en elogios.

Entre ellos, Erling Haaland, que más temprano había marcado un doblete para Noruega en la victoria por 4-1 frente a Irak, publicó una historia en sus redes sociales con el mensaje: «Messi is a madman» (“Messi es un demente”).

«Messi es un demente», el posteo de Haaland en sus redes sociales.

El crack argentino alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, y Thomas Muller, ex Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania, también lo felicitó con un breve mensaje: «This guy…» («Este hombre…»), acompañado del emoji de una cabra, en referencia a las siglas en inglés GOAT (Greatest of All Time).

El mensaje de Thomas Muller, rendido a los pies de Messi: «Este hombre…».

Por último, entre tantos otros elogios, se destaca el de Riyad Mahrez, capitán argelino que sufrió a Leo el martes por la noche en Kansas. «Es el mejor jugador del mundo y la Copa del Mundo es su competencia favorita», indicó después del partido.