Descubrí cómo el descanso y la luz solar marcan la rutina diaria de Erling Haaland

El rendimiento físico y la estética saludable de los deportistas de élite ya no se atribuyen únicamente a los planes de entrenamiento tradicionales, o estrictamente a los factores genéticos, como en el caso de Erling Haaland. En la actualidad, el enfoque se desplazó hacia las disciplinas del bienestar integral, donde el descanso es considerado el pilar fundamental de la regeneración celular y la claridad mental.

El futbolista noruego Erling Haaland expuso las bases de su exigente preparación, en el documental biográfico “Haaland, la gran decisión”. A través de este registro oficial, el deportista de 25 años detalló cómo el diseño de un entorno biológico controlado y la adopción de hábitos estrictos durante la noche y la mañana impactan directamente en su calidad de vida y en su rendimiento deportivo diario.

Bloqueo tecnológico y respiración nasal: la rutina de sueño de Erling Haaland

El esquema nocturno que compone la rutina de sueño de Erling Haaland contempla una duración promedio de entre nueve y diez horas, que son de descanso ininterrumpido.

Para garantizar la profundidad de este ciclo, el delantero de la selección de Noruega aplica técnicas específicas de biohacking, entre las que destaca el mouth taping o el uso de una cinta adhesiva sanitaria sobre los labios con el objetivo de asegurar una respiración estrictamente nasal durante la noche.

Asimismo, dos horas antes de acostarse, el futbolista interrumpe el uso de dispositivos electrónicos, activa el modo restrictivo de su teléfono celular y utiliza gafas con lentes que bloquean de forma completa la luz azul, impidiendo así que la iluminación artificial de las pantallas interfiera con la producción natural de melatonina.

Regulación del ritmo circadiano: por qué Erling Haaland busca la luz solar al despertar

La contraparte de su disciplina nocturna se ejecuta inmediatamente al comenzar el día, enfocada en la sincronización biológica. Erling Haaland dedica los primeros minutos de su mañana a recibir la luz solar, de manera directa sobre el rostro.

De acuerdo con los fundamentos científicos que respaldan el estudio de los ritmos circadianos, la exposición a la radiación lumínica natural durante las primeras horas matutinas funciona como un sincronizador del reloj interno del organismo.

Esta práctica disminuye drásticamente los niveles remanentes de melatonina y promueve la activación del estado de alerta de forma orgánica, consolidando una rutina de bienestar integral donde los hábitos de recuperación biológica se abordan con la misma rigurosidad que un esquema de alta competencia.