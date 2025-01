Un político estadounidense pidió deportar a Selena Gómez por defender a los inmigrantes mexicanos

La cantante Selena Gómez se vio envuelta en una polémica luego de posicionarse en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. La artista publicó un vídeo en Instagram llorando por el trato del gobierno actual hacia lo inmigrantes mexicanos y las deportaciones masivas. Esto llamó la atención de un excandidato republicano, quien pidió deportar Selena, a pesar de que la actriz nació en Estados Unidos.

«Gracias por hacerme reír»: Selena Gómez le respondió al excandidato a senador que pidió deportarla

Selena Gómez subió un vídeo a su cuenta de Instagram esta semana donde se la ve llorando desconsoladamente por el agresivo trato hacia los inmigrantes mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump.

«Solo quiero decir que los siento mucho, toda mi gente esta siendo atacada, los niños…no lo entiendo, lo lamento mucho, desearía poder hacer algo, voy a hacer todo lo que pueda, lo prometo«, dice Selena el vídeo que subió a Instagram, donde se la ve llorando.

La publicación se hizo viral y desató la polémica, por lo cual la intérprete de «Hands to Myself» borró la historia y escribió: «Aparentemente esta mal mostrar empatía por la gente». El mensaje de Gómez llamó la atención de un excandidato senador por el Partido Republicano, Sam Parker, quien lanzó un tuit en su contra.

“Selena Gómez eligió a los inmigrantes ilegales en lugar de a los Estados Unidos porque es descendiente de la tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987¿Tal vez Selena también debería ser deportada?», posteó en Parker.

La actriz de Only Murders in the Building no se quedó callada y respondió en una historia de Instagram: “Ay, señor Parker, señor Parker… Gracias por hacerme reír y por la amenaza”. A pesar del pedido del republicano, Selena no podría ser deportada, ya que nació en Texas, Estados Unidos, al igual que sus padres, son los abuelos de la cantante quienes inmigraron desde México.